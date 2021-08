Schlauchbootrennen für einen guten Zweck

Beim Rennen ging es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um die Geschicklichkeit beim Fahren. Zwar wurde die Veranstaltung von der Jugendabteilung des Vereins organisiert, in den Schlauchbooten die saßen aber älteren Mitglieder*innen. Der Erlös der Veranstaltung von 522 Euro ging an die Flutopferhilfe. Der Vorstand des AMC Castrop-Rauxel war von der Aktion der Jugendabteilung so begeistert, dass er spontan beschloss, diese Summe im Namen aller Mitglieder zu verdoppeln. Somit konnte ein Betrag von 1044 € an die Flutopferhilfe überwiesen werden.

