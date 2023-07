Sportbootvereinigung – Neuer Stützpunkt und neue Kooperation für die Mitglieder

Aprilia Marittima

Aprilia Marittima zwischen Venedig und Triest gelegen wurde am Pfingstwochenende vom Ehrenvorsitzenden Manfred Gäng für das internationale Stützpunktnetzwerk des SBV gewonnen. In den letzten Jahren hat sich der Komplex entwickelt und zählt heute 3 Yachthäfen und mehr als 1.000 Decks, die mit modernster Infrastruktur ausgestattet sind und alle Bedürfnisse von Seefanatikern erfüllen können. Die drei örtlichen Marinas bieten den SBV-Mitgliedern ab sofort unterschiedliche Vergünstigungen an.

Zu den Vorteilen für Mitglieder zählen vergünstigte Gastliegegebühren, vergünstigte Ferienwohnungen, Ermäßigungen bei angeschlossenen Geschäften, Restaurants und Tennisplätzen sowie das kostenfreie Abstellen des Trailers, bei Anmietung eines Liegeplatzes.

Sportbootfahrschule Petershagen

Als weiterer Kooperationspartner konnte zudem die Sportbootfahrschule Petershagen gewonnen werden. SBV-Mitglieder erhalten bei Vorlage ihres Mitgliedsausweises 10% Rabatt auf Skipper-, Schleusen- und Hafentrainings, auf die Führerscheinausbildungen Binnen und See sowie auf die Kurse zu den Funkzeugnissen und den Fachkundenachweis.