Sportschiffertag und Tag des Breitensports

Der Sportschiffertag ist eines der beliebtesten Events der SBV-Mitglieder. Dieses Jahr findet er in den Niederlanden statt und teilnehmen können auch diejenigen, die sich kurzfristig für eine SBV-Mitgleidschaft mit vielen Vorteilen und Vergünstigungen entscheiden.

Im kleinen Hafenstädtchen am Ijsselmeer wird neben dem Sportschiffertag der SBV-Mitglieder auch der Tag des Breitensports im DMYV am 01. und 02. Oktober veranstaltet. Wie bereits in Stralsund werden so die beiden wichtigen Breitensport-Termine an einem Ort veranstaltet, was Sinn macht, sind doch auch einige SBV-Mitglieder unter den Teilnehmer*innen des Fahrtenwettbwerbs des DMYV. Im Hotel Spaander Volendam findet am Samstagabend ab 18 Uhr das gemeinsame Festessen mit anschließender Siegerehrung der erfolgreichsten Fahrtensportler*innen im Deutschen Motoryachtverband statt. Zuvor sind die Teilnehmer*innen in zwei Gruppen eingeladen an der Führung durch das lokalgeschichtliche Museum BroekerVeiling teilzunehmen.