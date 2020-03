Startschuss für das Zukunftsprojekt Bundesjugend

Die Vertreter der Landesverbände, das DMYV-Präsidium und die Landesjugendleiter der Landesverbände waren zusammengekommen, um sich über das neue Strukturkonzept für die Motorbootjugend (DMJ) im DMYV zu informieren und einen ersten wichtigen Schritt zu dessen Umsetzung gemeinsam zu gehen. Rainer Lutterbey vom LV Schleswig-Holstein stellte das Konzept vor, das er zusammen mit Nadine Kössler, die 1. Vorsitzende der Deutschen Motorbootjugend, in Abstimmung mit dem Präsidium in den vergangenen Monaten ausgearbeitet hatte.

Mitsprache durch den neugegründeten Bundesjugendrat

Ziel dieses Konzeptes ist es, den Jugendsport und die Jugendarbeit noch zukunftsfähiger zu gestalten und weiter auszubauen. Die Mitsprache der Landesjugendleiter über einen neu gegründeten Bundesjugendrat soll dabei gewährleistet und die Fachkompetenz zur Umsetzung der Ideen verdichtet werden. Durch die Bündelung des Potenzials und die bedeutendere Unterstützung durch das Hauptamt, kann so die erfolgreiche Jugendarbeit in den Vereinen und Landesverbänden zukünftig noch stärker vom Deutschen Motoryachtverband strategisch gefördert werden.

Verbandsratsvorsitzender Klaus Weber brachte dies mit der Formel – mehr Service durch den Dachverband, mit mehr Transparenz und gebündelten Ressourcen für neuen Erfolg im Jugendsport –auf den Punkt.

Der positiven Resonanz auf das vorgestellte Konzept folgte eine konstruktive Diskussion, bei dem sich Landesjugendleiter und Vertreter der Landesverbände mit den strukturellen Veränderungen der DMJ auseinandersetzten. Dabei herrschte Einigkeit unter allen Anwesenden, dass eine Reformation der Bundesjugend unausweichlich ist, um den Nachwuchs langfristig für den Motorbootsport zu begeistern. Diese Überzeugung zeigte sich auch in der abschließenden Abstimmung des Verbandsrates, der die Neugründung des Bundesjugendrates als zukünftiges Jugendorgan einstimmig beschloss. Die Landesjugendleiter, die ab sofort den Bundesjugendrat bilden, trafen sich direkt im Anschluss zur konstituierenden Sitzung. Der Bundesjugendrat wird zukünftig über die Zusammensetzung des Referates Jugendsport mitbestimmen, das als ausführendes Organ fungieren wird. Mit deutlicher Unterstützung durch die hauptamtlichen Mitarbeiter können so neue Projekte und Ideen effizienter und zum Wohle des Sports umgesetzt werden.

Insgesamt waren sich alle Beteiligten einig, dass die Herausforderungen der Gegenwart – von der Digitalisierung der Freizeitinteressen bis hin zu ökologische Aspekten – schnell angepackt werden müssen, um auch kommenden Nachwuchssportler/innen einen spannenden und zeitgemäßen Jugendsport bieten zu können.