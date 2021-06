Vereine und Marinas als AIS-Antennenpartner gesucht

Dabei stellen die Antennenpartner an wichtigen Standorten den Betrieb des AIS Empfängers mit einer wirksamen Antenne sicher. Für die Installation einer Antenne auf dem Vereins- oder Marinagelände erhalten die Teilnehmenden die Empfangstechnik sowie den Zugriff auf die Ansichten terrestrischer Antennen weltweit – und das vollkommen kostenlos.

Insbesondere Vereine an vielbefahrenen Wasserstraßen haben so die Möglichkeit, den Schiffsverkehr im näheren Umkreis ihrer Marina genau zu beobachten und mehr Sicherheit für die Skipper zu gewährleisten.

Auf der Webseite vesseltracker.com/de/community können sich Vereine und Marinas ab sofort für die Teilnahme am AIS-Antennennetz von Vesseltracker bewerben.