Wasserski und Wakeboard – Bayerische Sportstrukturen erfolgreich etabliert

Insgesamt konnten trotz der schwierigen Lage durch Covid-19 zusätzlich zum regelmäßigen Training an den Stützpunkten zehn zusätzliche Landeskader-Maßnahmen in Form von drei- bis fünftägigen Trainingslagern sowie zwei mehrtägige Sichtungen durchgeführt werden.

Der sportliche Erfolg ist bereits sichtbar. In der Sparte Wasserski am Boot und an der Seilbahn wurden bei Deutschen Meisterschaften 2020 in 16 Altersklassen (Open und Jugend) 29 Titel und 45 weitere Medaillen in den vier Disziplinen Trickski, Slalom, Springen und der Kombinationswertung gewonnen.

Nach der Winterpause, die erstmals mit einem Online-Trainingsprogramm überbrückt wurde, starteten in den Osterferien die Nachwuchsläufer/innen an den Landes-Stützpunkten Friedberg und Kiefersfelden bereits mit zwei Trainingslagern in die Saison.