Aufgrund personeller Veränderungen in den Vorständen gerät die Leistungstabelle des DMYV häufig in Vergessenheit. Daher wird der Deutsche Motoryachtverband zum Ende des Jahres diese noch einmal an alle Mitgliedsvereine versenden. Die Leistungstabelle sowie der Antrag zur Bezuschussung stehen auch auf www.dmyv.de zum Download bereit.