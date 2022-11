Boot & Fun in den Startlöchern

„Die Vielfalt der Veranstaltung macht die BOOT & FUN BERLIN einzigartig. Wir bieten hier ein wahres Happening, denn wir sind nicht nur „Boot“, sondern eben auch „Fun“. Wassersport, Outdoor, Adventure und Reisen gehören zusammen – hier bei uns staunen Besucher nicht nur über Bootspremieren und Weltneuheiten, sondern können die ganze Welt der Freizeitoptionen auf, im und am Wasser selbst entdecken, erleben und ausprobieren. Obendrauf bieten wir auf rund 85.000 m² eine ordentliche Ladung Inspiration und Information rund um die Themen Wassersport, Erlebnis und Mobilität: Von Segelforum und coolem Hausbootforum über Talk und Workshop-Programm auf der Center Stage beim Berlin Travel Festival bis zur individuellen Törn- und Revierberatung ist alles dabei“, erläutert Daniel Barkowski, Projektleiter der BOOT & FUN BERLIN. „Wir wollen die Besucher mitnehmen und für eine aktive Freizeitgestaltung draußen auf, im und am Wasser begeistern. Das ist mit einer Monomesse schwierig und deshalb weiten wir den Blick und öffnen das Angebot. Die BOOT & FUN BERLIN steht für Vielfältigkeit.“

Als eine der größten Bootsmessen für Binnen- und Küstengewässer präsentiert die BOOT & FUN BERLIN zukünftig nicht nur Trends und Neuheiten für Wassersportler und Wassertouristen, auch Angel-Enthusiasten, Travelholics, Camper und Outdoorfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Im Zusammenschluss mit Deutschlands größter Messe zum Trendthema Angeln – ANGELWELT BERLIN –, der AUTO CAMPING CARAVAN, den TransporterTagen Berlin und erstmalig dem BERLIN TRAVEL FESTIVAL wird die BOOT & FUN BERLIN zu Deutschlands größter Messe, die alle Facetten der aktiven Freizeitgestaltung außerhalb der eigenen vier Wände an einem Ort und unter einem Dach vereint. Auf rund 85.000 m² dreht sich auf dem Berliner Messegelände vom 24. bis 27. November 2022 alles rund um Freizeit, Erlebnis und Mobilität auf, im und am Wasser. Dabei gilt: Entdecken, Erleben und Ausprobieren ist dringend erwünscht!

Wachsender Beliebtheit erfreuen sich Boote, mit Motoren, die gleichzeitig nachhaltig und nicht zu hören sind und solche, die neben der Möglichkeit zum Reisen gleichzeitig ein Zuhause auf dem Wasser bieten: Entschleunigung auf dem Wasser bleibt einer der großen Trends des Jahres. Im Segment der Elektroboote zeigt sich in der Konsequenz eine wachsende Modellvielfalt, die sich auf der BOOT & FUN BERLIN im E-Boot-Salon in Halle 3.2 präsentiert. Hausboote sind auf der BOOT & FUN BERLIN in der Halle 4.2 zu finden: Hier präsentieren sich u.a. Nautilus, Rollyboot, Flexmarine und SuiteHome Binnenyachten. Im Hausbootforum in Halle 4.2 gibt es dazu ein spannendes Vortragsprogramm rund um das Leben und Reisen auf dem Wasser, u.a. mit einem Fokus auf den im Trend liegenden energieautarken schwimmenden Häusern und der spannenden Frage: Wie gelingt es auf dem Wasser autark unterwegs zu sein?

Ganz gleich, ob man lieber den Wind in den Segeln spüren oder die Kraft der Motoren an der Bugwelle ablesen will, ob Profi oder Einsteiger, mit oder ohne Bootsführerschein, von klein bis groß und für die ganze Familie – auf der BOOT & FUN BERLIN findet jeder das passende Modell und eine ordentliche Portion Inspiration, um die Freizeit zukünftig noch aktiver auf, im oder am Wasser zu verbringen. Von luxuriösen Motorbooten über elegante Segelyachten bis hin zu modernen Hausbooten, ressourcenschonenden E-Booten und gemütlichen Daycruisern wie Sloepen und offenen Sportbooten – inmitten Europas größtem Binnen- und Wassersportrevier präsentiert die Boots- und Freizeitmesse vom 24. bis 27. November 2022 nicht nur eine große Marken- und Modellvielfalt an Booten fast aller Segmente und Größenklassen. Auch können Bootsbesitzer und die, die es noch werden wollen sich vor Ort umfassend zu allen Themen rund um Wassersport und Wassertourismus informieren.

Eine ordentliche Portion Know-how und Inspiration für Segler, und die, die es werden wollen, gibt es vom 24. bis 27. November im Segelforum in Halle 25. Segel-Experteninnen teilen hier Erfahrungen, Wissen und Expertise rund um Törns, Technik und das Blauwassersegeln. Von Bootskaufprozess, der richtigen Vorsegel Trimm, dem Spleißen von Tauwerk bis zum Boots-Refit – im Segelforum gibt es Tipps und Tricks von erfahrenen Seglerinnen und Einblicke in die neusten Trends im Segelsport. Besucher*innen können sich u.a. auf Beiträge von Anna & Malin („Drei Jahre, zwei Mädels, ein Boot – Langfahrt vor der Haustür“) und Sailing Insieme („Von Null auf Langfahrt“) freuen, die ihre Segelabenteuer regelmäßig in den Sozialen Medien und auf den eigenen YouTube-Kanälen mit der Segel-Community teilen.

Neben Segelbooten von Jolle bis Yacht, für Anfänger bis Weltumsegler, zum Falten und Fahren, können sich Segel-Fans auf der BOOT & FUN BERLIN auf ein breites Angebot an Zubehör für den nächsten Segeltörn freuen: Von technischem Zubehör für Langfahrtsegler wie Batterien, Solarzellen, Wasserfilter; über Zubehör für den Boots-Refit, wie Werkzeuge, Lacke, etc., bis hin zu einem breiten Angebot an neuen Segeln von acht verschiedenen Segelmachern und Yachttauwerk, wie z.B. die ECO Ropes von Premiumropes – Seile für Segelboote, die das erste Mal auf der BOOT & FUN BERLIN dabei sind. Die ECO Ropes sind Seile aus nachhaltig produzierten bzw. recycelten Fasern, die zu modernem Yachttauwerk geflochten sind.

Fun Fun Fun für Groß und Klein

Die BOOT & FUN BERLIN auf dem Messegelände Berlin ist der Treffpunkt für alle, die ihre Freizeit gerne auf, im oder am Wasser verbringen. In Halle 4.2 wird dabei der FUN besonders großgeschrieben: Wer seine Leidenschaft rund ums Wasser noch sucht, kann auf der BOOT & FUN BERLIN verschiedene Wassersportarten ausprobieren. Kanus, Kajaks und SUPs können im Testbecken direkt getestet werden. Wer das feuchte Nass nicht scheut und die Badesachen dabeihat, kann sich direkt selbst einmal auf dem Skimboard probieren. Am Stand von SUPup! gibt es neben einem großen Wasserbecken auch Trainer, die Neugierige mit Tipps und Tricks versorgen und Hilfestellungen bei den ersten Versuchen geben.

Wer beim Schauen und Stöbern lieber trocken bleiben möchte, kann sich am Ruderergometer, auf Balanceboards und Trickboards ausprobieren oder am Stand von Kanu Aktiv Tours in Wasserbällen und Laufrollen einfach einmal übers Wasser laufen. „An Land“ wie z.B. bei Kajakguru, kann man sich nicht nur umfassend informieren, sondern auch direkt zuschlagen und sich für den nächsten Sommer ausstatten: Von Kajaks und Kanus über SUPs und Skimboards, E-Foils und Fliteboards, bis hin zu Wasserfahrrädern und Wakeboards sowie Ausrüstung und Zubehör für den Wasserspaß – hier werden Wassersportler sicher fündig.

Mit TRAU DICH! aufs, ans und ins Wasser

Große und kleine Wasserratten, Familien und „Alleinreisende“ können im TRAU DICH! Village in Halle 25 auf einer „Kreuzfahrt“ durch rund 10 „Häfen“ verschiedene Wassersportarten entdecken, kennenlernen und ausprobieren. Das vielseitige Mitmachangebot rund um die breite Palette der Sport- und Freizeitangebote auf, im und am Wasser garantiert Spiel, Spaß und Spannung. Mit etwas Geschick, Geschwindigkeit und Köpfchen lassen sich die Chancen auf einen Gewinn erhöhen. Das TRAU DICH! Village ist eine Einladung an alle „Landgänger“ von klein bis groß, den Wassersport in all seinen Facetten kennenzulernen ohne (zumindest fast nicht) nass zu werden.

ANGELWELT BERLIN – Predator‘s Paradise!

Wer schon immer mal mit den Top-Stars der deutschen Angelszene darüber fachsimpeln wollte, wie Fische von A wie Aal bis Z wie Zander am besten zu Angeln sind, der ist in Halle 26 genau richtig. Egal ob erfahrene Angler oder Neueinsteiger: Angel-Enthusiasten treffen sich vom 25. bis 27. November 2022 in Berlin. Die ANGELWELT BERLIN, Deutschlands größte Angelmesse und beliebtester Treffpunkt der Sport- und Freizeitangler, bringt starke Marken und nationale wie internationale Stars der Szene an einem Ort zusammen.

Neben Produktneuheiten, Saisontrends und Neujahrsware, die vor Ort von ausgewählten Fachhändlern parallel zum Verkauf angeboten werden, können Angelfans sich auf ein vielseitiges und hochkarätiges Rahmenprogramm freuen: Von Angelforum und Experten Talks bis Köderdemos und Kochshows ist alles dabei. In der #BAITZONE powered by Spinrideshop präsentieren kleinere Köderschmieden und Independent-Aussteller Angelköder. Im dazugehörigen Baitpool können diese direkt getestet werden. Mitmachen, Anfassen und Ausprobieren ist auch das Motto in den Casting-Areas. Casting – auch bekannt als Trockenangeln oder Turnierwurfsport – ist eine Disziplin im Angelsport und ein Präzisionssport. Auf der ANGELWELT BERLIN kann sich jeder selbst einmal ausprobieren – entweder auf der großen CASTING-AREA powered by STROFT oder gezielt in der Königsdisziplin des Angelns – Fliegenfischen – am FLY-CASTING-POOL. Im Angelkino mit Unterstützung des Ausstellers Release it Fishing Movies laufen rund um die Uhr spannende Kurz- und Dokumentarfilme rund ums Angeln. Genau der richtige Ort für eine kleine Pause zwischendurch.

Mobilität vom aller Feinsten

Von A wie Autoanhänger über C wie Camper und Caravan bis Z wie Zelt – die Mobilitätsmessen unter dem Dach der BOOT & FUN BERLIN – die AUTO CAMPING CARAVAN und TransporterTage Berlin – präsentieren vom 24. bis 27. November in den Hallen 21 bis 23 die wichtigsten Marken und Modelle. Vom kleinen Campingzubehör bis hin zum großen Wohnmobil lässt die AUTO CAMPING CARAVAN keine Wünsche offen und ist somit Anlaufstelle für Einsteiger und erfahrene Camper. Eine Messe für die ganze Familie mit einem breiten Angebot auch rund um moderne, junge Arten der Freizeit-Mobilität. Unter den mehr als 300 Ausstellern finden sich fast alle wichtigen Caravan- und Wohnmobilmarken, Aufbaulösungen für Pick-Ups, Zelte und Campingausrüstung aller Art inklusive Outdoor-Equipment und Zubehör sowie Alternativen mit 2, 3 und 4 Rädern.

Die Welt neu entdecken mit dem BERLIN TRAVEL FESTIVAL

Das diesjährige BERLIN TRAVEL FESTIVAL wartet vom 25. bis 27. November mit einem abwechslungsreichen Programm und voll gepackter Ausstellerliste auf. Die Besucher*innen dürfen sich auf spannende Geschichten von viel-gereisten Speakern und deren Lieblingsdestinationen und Abenteuern freuen: Ob Bulli-Tour mit Kind und Kegel, barrierefreies Reisen, Mikroabenteuer oder Europa mit dem Zug. Es gibt viel zu hören und lernen.

Aber auch das Mitmachen wird nicht zu kurz kommen. In Workshops wird es kreativ beim Travel Journal Painting, köstlich beim Herstellen von adjarian Khachapuri (einer Pie aus Georgien) und nachhaltig bei einer Workshop Session zum Thema Workation. Und wer aktiv werden möchte: Im Test Parkour können Besucher*innen mit Radreise Uckermark und Cargo Bikes ihre Runden drehen.

5 Messen, ein Ticket und jede Menge Fun

Tickets für die BOOT & FUN BERLIN sind im Onlineshop unter www.boot-berlin.de/de/berlin/tickets/ erhältlich. Das Tagesticket kostet 17 Euro, das 2-Tagesticket gibt es für 24 Euro. Mit dem Ticket „3-für-2“ für 36 Euro erhalten drei Personen gemeinsam vergünstigten Eintritt. Das Familienticket gibt es für 36 Euro, dieses gilt für maximal zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern von 6 bis 14 Jahren. Kinder bis 6 Jahre erhalten kostenfreien Eintritt.

Die Tickets der BOOT & FUN BERLIN sind auch für die Verbundmessen gültig, die am jeweiligen Besuchstag jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sind:

AUTO CAMPING CARAVAN | 24. bis 27. November 2022

TransporterTage Berlin | 24. bis 27. November 2022

ANGELWELT BERLIN | 25. bis 27. November 2022

BERLIN TRAVEL FESTIVAL | 25. bis 27. November 2022