Führungswechsel bei Beneteau

Jean-Paul Chapeleau, derzeitiger stellvertretender CEO, Industrial Operations and Development, wird zeitgleich die in der Geschäftsordnung festgelegte Altersgrenze erreichen und hat sich bereit erklärt, der Gruppe als Berater des Executive Leadership Teams weiter zur Verfügung zu stehen.

Nach drei Jahren, in denen Jérôme de Metz als CEO die Groupe Beneteau leitete, gab der 63-jährige bekannt, dass er in den Ruhestand treten werde. Seine Zeit an der Spitze war von erheblichen Widrigkeiten ( Gesundheitskrise , beispielloser Druck auf die Lieferkette, Cyberangriff usw.) geprägt. Mit außergewöhnlich intensiver Arbeit und großen Erfolgen, insbesondere bei der Umsetzung des neuen strategischen Plans, dessen erste Ergebnisse bereits sichtbar sind, hielt er Benetau auf Kurs.

Im Rahmen der Nachfolgeplanung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat Bruno Thivoyon und Gianguido Girotti gebeten, den strategischen Plan der Gruppe, den sie gemeinsam mit Jérôme de Metz ausgearbeitet und umgesetzt haben, weiter voranzutreiben: Bruno Thivoyon als Generaldirektor der Gruppe und Gianguido Girotti als stellvertretender Generaldirektor der Gruppe und Generaldirektor der Bootssparte.

Jérôme de Metz: “Es war mir eine große Ehre, die Gruppe zu leiten. Ich möchte mich bei den Aktionären und dem Verwaltungsrat bedanken, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, sowie bei unseren Teams, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, und bei unseren zahlreichen Partnern aus dem gesamten Ökosystem der Groupe Beneteau. Gemeinsam können wir eine gewisse Genugtuung darüber empfinden, dass wir den Plan “Let’s Go Beyond!” ausgearbeitet und umgesetzt und darüber hinaus verschiedene große operative Herausforderungen bewältigt haben, die sich in einem kurzen Zeitraum konzentriert haben. Unsere Ergebnisse können sich sehen lassen, und 2022 wird trotz der komplexen internationalen Lage und der anhaltenden Krise in der Lieferkette ein noch besseres Jahr werden als 2021. Ich freue mich sehr, den Vorsitz an Bruno Thivoyon und Gianguido Girotti übergeben zu können. Sie haben bereits die jüngste Umstrukturierung der Gruppe vorangetrieben, verstehen sich hervorragend und werden die Gruppe weiter voranbringen, um auf ihrem Erfolg aufzubauen”.