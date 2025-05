📄 Gebrauchsinformation für Anwender 💊 Darreichungsform Kapseln ⭐ Echte Bewertungen ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.95 von 5 Sternen ⚕️ Rezeptpflichtig Rezeptfrei – gemäß Verordnung EG Nr. 1924/2006 Health ❗ Nebenwirkungen & Kontraindikationen Keine bekannt. In seltenen Fällen allergische Reaktionen auf Inhaltsstoffe 🌿 Wirkstoffe Natürliche Inhaltsstoffe 🔍 Original oder Fake? ✅ Das Original ✅ Wirksamkeit Ja. Bestellen Sie ausschließlich über die offizielle Website 📦 Verfügbarkeit ✔️ Auf Lager 💊 Preis in der Apotheke Derzeit nicht auf Lager (kein Rabatt) 💶 Preis auf offizieller Website 44,99 € – inkl. Rabatt

Was ist Femin Plus und wofür wird es angewendet?

Femin Plus Kapseln sind ein spezielles Nahrungsergänzungsmittel, das entwickelt wurde, um die weibliche Libido zu steigern. Sie bestehen aus einer einzigartigen Mischung natürlicher Inhaltsstoffe, die darauf abzielen, das sexuelle Verlangen, die Erregung und das sexuelle Wohlbefinden bei Frauen zu fördern. Frauen können von diesen Kapseln profitieren, um ihre sexuelle Gesundheit und Zufriedenheit zu verbessern.

Wofür wird Femin Plus angewendet?

Es gibt verschiedene Gründe, warum es sinnvoll sein kann, Femin Plus Kapseln zur Steigerung der weiblichen Libido einzunehmen:

Vermindertes sexuelles Verlangen: Wenn Frauen einen Rückgang ihres sexuellen Verlangens bemerken und Schwierigkeiten haben, sexuell erregt zu werden, können die Femin Plus Kapseln helfen, die Libido zu steigern.

Stress und Müdigkeit: Frauen, die aufgrund von Stress oder Müdigkeit eine geringere sexuelle Energie und Lust verspüren, können von den Femin Plus Kapseln profitieren, um ihr sexuelles Verlangen wiederzubeleben.

Hormonelle Veränderungen: Nach hormonellen Veränderungen wie Schwangerschaft, Stillzeit oder den Wechseljahren kann es zu einem Rückgang des sexuellen Verlangens kommen. Femin Plus Kapseln können dabei unterstützen, das natürliche Hormongleichgewicht zu fördern und die Libido zu steigern.

Beziehungsdynamik: Wenn in einer Partnerschaft sexuelle Probleme auftreten oder das Verlangen nach Intimität nachlässt, können die Femin Plus Kapseln dazu beitragen, die sexuelle Beziehung zu verbessern und das Verlangen zu steigern.

Was ist die Gefahr?

Eine niedrige weibliche Libido kann negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Beziehung einer Frau haben. Studien des Deutschen Instituts für medizinische Information und Dokumentation (DIMDI) zeigen, dass geringe sexuelle Lust bei Frauen zu psychischen Belastungen wie geringem Selbstwertgefühl, Angstzuständen und Depressionen führen kann. Zudem können Konflikte und Spannungen in Partnerschaften entstehen, wenn das sexuelle Verlangen nicht mit den Bedürfnissen des Partners übereinstimmt. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Sexualleben kann das allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigen und die Lebensqualität mindern.

Laut dem Frauenärzteverband (BVF) kann eine dauerhaft niedrige weibliche Libido auch auf zugrunde liegende gesundheitliche Probleme hinweisen. Hormonelle Ungleichgewichte, Nebenwirkungen von Medikamenten, Nervensystemstörungen oder psychische Faktoren wie Stress und Angst können eine Rolle spielen. Es ist wichtig, dass Frauen mit geringer Libido diese Probleme ernst nehmen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, um eine angemessene Diagnose und Behandlung zu erhalten.

Es ist entscheidend, dass Frauen ihre eigenen Bedürfnisse erkennen und die notwendige Unterstützung suchen, um ihre sexuelle Gesundheit zu verbessern. Sowohl die körperlichen als auch die emotionalen Aspekte der weiblichen Libido verdienen Aufmerksamkeit und eine ganzheitliche Herangehensweise, um eine optimale Lebensqualität zu erreichen.

Wirkung und Funktionsweise

Femin Plus Kapseln wirken auf vielfältige Weise, um die weibliche Libido zu steigern. Die genaue Wirkungsweise basiert auf den natürlichen Inhaltsstoffen, die in den Kapseln enthalten sind. Diese Inhaltsstoffe sollen das sexuelle Verlangen, die sexuelle Erregung und das sexuelle Wohlbefinden bei Frauen fördern.

Eine wichtige Wirkung der Femin Plus Kapseln besteht darin, die Durchblutung im Genitalbereich zu verbessern, was zu einer gesteigerten Empfindlichkeit und Erregung führen kann. Zudem können die Inhaltsstoffe dazu beitragen, das Hormongleichgewicht zu stabilisieren und die weiblichen Hormone ins Gleichgewicht zu bringen. Dies ist besonders relevant bei hormonellen Veränderungen während der Schwangerschaft, Stillzeit oder den Wechseljahren.

Darüber hinaus enthalten die Kapseln Substanzen, die die Produktion von Dopamin und Serotonin im Gehirn anregen können. Diese Neurotransmitter sind mit dem Gefühl von Lust und Glück verbunden und können die sexuelle Erregung und das Verlangen steigern.

Wo ist Femin Plus erhältlich?: Preis und Verfügbarkeit

Derzeit ist es nicht machbar, Femin Plus in Apotheken wie Aponeo, Rossmann, DM, Disapo de, Apotal, Mediherz, Zurrose, Mycare, Sanicare, Draco, DocMorris, Medpex, Medizinfuchs und Shop Apotheke zu erwerben, da es momentan nicht auf Lager ist.

Das Produkt ist derzeit nicht auf den Websites von Amazon, Kaufland und Walmart verfügbar.

Der Preis für das Produkt beträgt 44,99 Euro.

Zutaten und Wirkstoffe

L-Arginin HCl

L-Arginin ist eine semi-essentielle Aminosäure, die als Vorläufer von Stickstoffmonoxid (NO) dient, einem Molekül, das die Vasodilatation fördert und somit die Durchblutung verbessern kann. Studien deuten darauf hin, dass L-Arginin die körperliche Leistungsfähigkeit steigern und die Endothelfunktion verbessern kann.

Damiana-Blattextrakt (Turnera diffusa)

Damiana wird traditionell als Aphrodisiakum verwendet. In vitro-Studien zeigen, dass Damiana-Extrakte eine hemmende Wirkung auf das Enzym Phosphodiesterase-5 (PDE-5) haben können, was die sexuelle Funktion unterstützen könnte.

Fennelols®-Extrakt aus Bockshornkleesamen

Fennelols® ist ein patentierter Extrakt aus Bockshornkleesamen (Trigonella foenum-graecum). Bockshornklee wird traditionell zur Unterstützung der Verdauung und zur Förderung der Milchproduktion verwendet. Studien deuten darauf hin, dass Bockshornklee den Testosteronspiegel erhöhen und die Libido steigern kann.

Ginsengwurzelextrakt (Panax ginseng)

Ginseng enthält Ginsenoside, die antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften besitzen. Studien zeigen, dass Ginseng die kognitive Funktion verbessern und die körperliche Leistungsfähigkeit steigern kann.

Kakaosamenextrakt

Kakaosamenextrakt ist reich an Flavanolen, die antioxidative Eigenschaften besitzen. Studien deuten darauf hin, dass Kakaoflavanole die kardiovaskuläre Gesundheit unterstützen und die kognitive Funktion verbessern können.

Süßholzwurzelextrakt (Glycyrrhiza glabra)

Süßholzwurzel enthält Glycyrrhizin, das entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften besitzt. Studien zeigen, dass Süßholzwurzelextrakt bei der Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden und Hauterkrankungen hilfreich sein kann.

Maca-Wurzelextrakt (Lepidium meyenii)

Maca wird traditionell zur Steigerung der Energie und Libido verwendet. Studien deuten darauf hin, dass Maca die sexuelle Funktion verbessern und die Stimmung positiv beeinflussen kann.

Ginkgo-Biloba-Blattextrakt

Ginkgo biloba enthält Flavonoide und Terpenoide, die antioxidative Eigenschaften besitzen. Studien zeigen, dass Ginkgo-Biloba-Extrakt die kognitive Funktion verbessern und Symptome von Demenz lindern kann.

Zink

Zink ist ein essentielles Spurenelement, das für zahlreiche enzymatische Reaktionen im Körper notwendig ist. Studien zeigen, dass Zink die Immunfunktion unterstützt und antioxidative Eigenschaften besitzt.

Vitamin E (α-Tocopherol)

Vitamin E ist ein fettlösliches Antioxidans, das Zellmembranen vor oxidativem Stress schützt. Studien deuten darauf hin, dass Vitamin E die kardiovaskuläre Gesundheit unterstützen und entzündungshemmende Wirkungen haben kann.

Schwarzer Pfefferextrakt – BioPerine®

BioPerine® ist ein patentierter Extrakt aus schwarzem Pfeffer, der Piperin enthält. Piperin kann die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen erhöhen, indem es deren Absorption im Darm verbessert.

Vitamin B6 (Pyridoxin)

Vitamin B6 ist ein wasserlösliches Vitamin, das als Coenzym in zahlreichen Stoffwechselprozessen fungiert. Studien zeigen, dass Vitamin B6 die Stimmung verbessern und Symptome von Depressionen lindern kann.

Gefahren, Wirksamkeit und Vorteile von Femin Plus

Steigerung der Libido: Die Kapseln können das sexuelle Verlangen bei Frauen erhöhen, indem sie spezielle Inhaltsstoffe enthalten, die darauf abzielen, die sexuelle Lust und das Verlangen zu steigern.

Verbesserte sexuelle Erregung: Durch Förderung der sexuellen Erregung bei Frauen können die Kapseln die sexuelle Stimulation intensivieren, indem sie die Durchblutung im Genitalbereich steigern und die Empfindlichkeit fördern.

Hormonelles Gleichgewicht: Inhaltsstoffe in Femin Plus können das hormonelle Gleichgewicht bei Frauen regulieren, was insbesondere während hormoneller Veränderungen wie Schwangerschaft, Stillzeit oder den Wechseljahren von Vorteil sein kann.

Verbesserte Stimmung und Wohlbefinden: Bestimmte Inhaltsstoffe wie Kakaoextrakt in Femin Plus können die Stimmung heben und das allgemeine Wohlbefinden steigern, was sich positiv auf die sexuelle Erfahrung und das sexuelle Verlangen auswirken kann.

Natürliche Inhaltsstoffe: Die Kapseln enthalten eine einzigartige Mischung natürlicher Inhaltsstoffe, sind frei von künstlichen Zusatzstoffen und bieten daher eine natürliche Option für Frauen, die ihre sexuelle Gesundheit verbessern möchten.

Beipackzettel / Anwendung

Es ist ratsam, vor Beginn der Einnahme dieses Medikaments die gesamte Packungsbeilage aufmerksam zu lesen, da sie wichtige Informationen enthält.

Kontraindikationen

Bei der Verwendung von Femin Plus Kapseln für die weibliche Libido sollten potenzielle Kontraindikationen oder Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden. Hier sind einige mögliche Kontraindikationen:

Es wird empfohlen, während der Schwangerschaft und Stillzeit vor der Einnahme von Femin Plus Kapseln einen Arzt zu konsultieren, da die Auswirkungen auf den Fötus oder das gestillte Baby nicht ausreichend erforscht sind.

Personen mit bekannten Allergien oder Unverträglichkeiten gegenüber einem oder mehreren Inhaltsstoffen in den Femin Plus Kapseln sollten diese nicht einnehmen. Es ist wichtig, die Inhaltsstoffe zu überprüfen und bei Bedenken einen Arzt zu konsultieren.

Personen mit bestimmten medizinischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder hormonabhängigen Tumoren sollten vor der Einnahme der Kapseln einen Arzt aufsuchen, um mögliche Wechselwirkungen oder Risiken zu besprechen.

Einige Inhaltsstoffe in den Femin Plus Kapseln können mit bestimmten Medikamenten interagieren. Personen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, sollten vor der Einnahme der Kapseln einen Arzt oder Apotheker um Rat fragen.

Mögliche Nebenwirkungen

Bei der Anwendung von Femin Plus Kapseln für die weibliche Libido können einige mögliche Nebenwirkungen auftreten. Nicht jeder erlebt jedoch diese Nebenwirkungen, und die meisten Menschen vertragen die Kapseln gut. Hier sind einige potenzielle Nebenwirkungen:

Einige Personen können nach der Einnahme der Kapseln leichte Magen-Darm-Beschwerden wie Bauchschmerzen, Übelkeit oder Durchfall verspüren. Diese Beschwerden sind in der Regel vorübergehend und klingen von selbst ab.

Bei Personen mit bekannten Allergien oder Überempfindlichkeiten gegenüber bestimmten Inhaltsstoffen in den Femin Plus Kapseln können allergische Reaktionen wie Hautausschläge, Juckreiz oder Schwellungen auftreten. Bei Auftreten solcher Symptome sollte die Einnahme sofort abgebrochen und ein Arzt aufgesucht werden.

Da die Kapseln das hormonelle Gleichgewicht beeinflussen können, besteht die Möglichkeit, dass einige Personen hormonelle Veränderungen bemerken. Es wird empfohlen, bei ungewöhnlichen Veränderungen einen Arzt zu konsultieren.

Einige Inhaltsstoffe in den Femin Plus Kapseln können mit bestimmten Medikamenten interagieren. Personen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, sollten vor der Einnahme der Kapseln einen Arzt oder Apotheker um Rat fragen, um mögliche Wechselwirkungen zu vermeiden.

Verzehrempfehlung

Die Anwendung von Femin Plus Kapseln für die weibliche Libido ist unkompliziert. Hier sind die Anweisungen zur Anwendung:

Nehmen Sie täglich zwei Kapseln ein und schlucken Sie sie mit ausreichend Wasser.

Die Kapseln können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Es liegt an Ihnen, ob Sie sie vor, während oder nach einer Mahlzeit einnehmen möchten.

Beachten Sie die empfohlene Dosierung und überschreiten Sie diese nicht, um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden.

Es wird empfohlen, die Kapseln regelmäßig einzunehmen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Eine kontinuierliche Anwendung ist wichtig, da die Wirkung einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Lesen Sie vor der Einnahme der Kapseln die Packungsbeilage sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

So lagern Sie es

Bewahren Sie das Produkt bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort zwischen 10 und 30 °C auf.

Femin Plus Fazit

Femin Plus unterstützt Frauen dabei, ihre sexuelle Vitalität und ihr allgemeines Wohlbefinden auf natürliche Weise zu fördern. Viele Anwenderinnen berichten von einer deutlich gesteigerten Libido und einem intensiveren Verlangen nach Intimität, was sich positiv auf ihre Beziehung und das persönliche Selbstwertgefühl auswirkt. Die Kapseln erhöhen bei vielen Frauen die Empfindlichkeit im Genitalbereich, wodurch sie stärkere sexuelle Erregung und erfüllendere Erlebnisse beim Sex erleben. Darüber hinaus berichten Nutzerinnen von mehr sexueller Energie und Ausdauer, was die sexuelle Leistungsfähigkeit spürbar verbessern kann.

Neben den physischen Effekten hebt Femin Plus auch die Stimmung und trägt zu einem besseren seelischen Gleichgewicht bei. Viele Frauen fühlen sich entspannter, zufriedener und insgesamt wohler in ihrem Körper. Ein weiterer Vorteil zeigt sich bei hormonellen Veränderungen: Anwenderinnen beobachten häufig eine stabilisierende Wirkung auf ihr hormonelles Gleichgewicht, was insbesondere in sensiblen Lebensphasen wie den Wechseljahren, der Schwangerschaft oder Stillzeit als besonders unterstützend empfunden wird. Insgesamt bietet Femin Plus eine ganzheitliche Lösung für Frauen, die ihr sexuelles Empfinden stärken und gleichzeitig Körper und Geist in Einklang bringen möchten.

Häufig gestellte Fragen (F.A.Q)

Frage: Wie lange dauert es, bis Femin Plus wirkt?

Antwort: Die Wirkung von Femin Plus kann von Frau zu Frau unterschiedlich sein. Einige Anwenderinnen spüren bereits innerhalb der ersten Wochen eine Verbesserung, während andere etwas mehr Zeit benötigen. Nehmen Sie das Produkt regelmäßig ein und bringen Sie Geduld mit – die Wirkung entwickelt sich schrittweise.

Frage: Gibt es mögliche Nebenwirkungen bei der Einnahme von Femin Plus?

Antwort: Die meisten Frauen vertragen Femin Plus gut. In seltenen Fällen kann es jedoch zu Unverträglichkeiten oder allergischen Reaktionen auf bestimmte Inhaltsstoffe kommen. Lesen Sie die Packungsbeilage aufmerksam und sprechen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Arzt.

Frage: Ist Femin Plus für alle Frauen geeignet?

Antwort: Femin Plus eignet sich für die Mehrheit der Frauen. Wenn Sie schwanger sind, stillen oder bekannte Allergien oder Vorerkrankungen haben, sollten Sie vor der Einnahme unbedingt ärztlichen Rat einholen.

Frage: Kann man Femin Plus zusammen mit anderen Medikamenten einnehmen?

Antwort: Wenn Sie andere Medikamente einnehmen, sprechen Sie vor der Einnahme von Femin Plus mit Ihrem Arzt oder Apotheker. So können Sie mögliche Wechselwirkungen ausschließen und die Sicherheit der Kombination gewährleisten.

Frage: Wo kann man Femin Plus kaufen?

Antwort: Sie können Femin Plus direkt über die offizielle Website des Herstellers bestellen. Kaufen Sie das Produkt nur bei vertrauenswürdigen Anbietern, um sicherzugehen, dass Sie das Original erhalten.