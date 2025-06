Fibre Select – Pulver

📄 Fibre Select Gebrauchsinformation für Anwender 💊 Darreichungsform Pulver ⭐ Echte Bewertungen ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.95 von 5 Sternen ⚕️ Rezeptpflichtig Rezeptfrei. Kontrollierte Eigenschaften, werden in der Verordnung EG Nr. 1924/2006 Health ❗ Nebenwirkungen & Kontraindikationen Nein. Seltene Fälle von Allergien gegen Inhaltsstoffe 🌿 Wirkstoffe Natürliche Wirkstoffe 🔍 Original oder Fake? ✅ Das Original ✅ Wirksamkeit Ja. Aber bestellen Sie es nur auf der offiziellen Website. 📦 Verfügbarkeit ✔️ Auf Lager 💊 Preis in der Apotheke Ohne Rabatt. Derzeit nicht auf Lager 💶 Preis auf offizieller Website 38,99 € – Mit Rabatt

Was ist die Funktionsweise von Fibre Select und wofür wird es angewendet?

Fibre Select ist ein Pulver zur Reinigung des Darms, das speziell entwickelt wurde, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Verdauungssystems zu unterstützen. Es enthält eine einzigartige Kombination natürlicher Zutaten, die dazu beitragen, den Darm gründlich zu säubern, indem sie Ablagerungen, Toxine und Abfallprodukte entfernen. Durch die Förderung einer gesunden Darmflora und die Verbesserung der Verdauungsfunktion trägt Fibre Select dazu bei, das allgemeine Wohlbefinden zu steigern und die Nährstoffaufnahme zu verbessern.

Anwendung?

Fibre Select kann in folgenden Situationen nützlich sein:

Bei Verdauungsstörungen wie Verstopfung, Blähungen oder anderen Beschwerden, da es die Darmbewegungen anregt und die Verdauung unterstützt.

Bei Entgiftungs- oder Reinigungsprozessen, um Toxine und Schadstoffe aus dem Darm zu entfernen.

Als Teil eines Gewichtsabnahmeprogramms, da es die Sättigung fördert, den Stoffwechsel anregt und die Fettausscheidung unterstützt.

Zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens und zur Aufrechterhaltung einer gesunden Darmfunktion, auch ohne spezifische Beschwerden.

Die Anwesenheit von Toxinen im Körper kann erhebliche Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Toxine sind schädliche Substanzen, die aus verschiedenen Quellen wie Umweltverschmutzung, Pestiziden, Schwermetallen oder bestimmten Lebensmittelzusatzstoffen stammen können. Diese Toxine können sich im Körper ansammeln und zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) können Toxine verschiedene Auswirkungen auf den Körper haben, wie die Schwächung des Immunsystems, die Förderung von Entzündungen, die Beeinträchtigung des Hormonsystems und ein erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologische Störungen. Der Darm spielt eine wichtige Rolle bei der Entgiftung des Körpers, da er für die Ausscheidung von Toxinen verantwortlich ist. Eine Überlastung oder Funktionsstörung des Darms kann jedoch dazu führen, dass Toxine nicht effizient ausgeschieden werden und sich im Körper anreichern. Daher ist es entscheidend, den Körper regelmäßig von Toxinen zu befreien und die Darmgesundheit zu unterstützen.

Wirkung und Funktionsweise von Fibre Select

Fibre Select ist ein effektives Darmreinigungspulver, das auf natürlichen Inhaltsstoffen basiert und den Darm auf verschiedene Weisen reinigt und die Verdauung verbessert.

Das Pulver enthält reichlich Ballaststoffe, die für eine gesunde Verdauung wichtig sind, da sie den Stuhl erweichen und die Darmbewegungen fördern. Durch die regelmäßige Einnahme von Fibre Select wird die Stuhlkonsistenz verbessert, was Verstopfung vorbeugt und die Ausscheidung von Abfallprodukten erleichtert.

Zusätzlich unterstützt es die Entgiftung des Körpers, indem die natürlichen Inhaltsstoffe an Toxine und Abfallstoffe im Darm binden und zu ihrer Ausscheidung beitragen. Dies fördert eine gesunde Darmflora und hilft, die Belastung durch schädliche Substanzen zu reduzieren.

Darüber hinaus kann das Pulver die Sättigung fördern und den Appetit regulieren, was insbesondere bei Gewichtsabnahmeprogrammen hilfreich sein kann, um übermäßiges Essen und Heißhunger zu reduzieren.

Wo ist Fibre Select erhältlich?: Preis und Verfügbarkeit

Derzeit ist Fibre Select nicht in den Apotheken Aponeo, Rossmann, DM, Disapo de, Apotal, Mediherz, Zurrose, Mycare, Sanicare, Draco, DocMorris, Medpex, Medizinfuchs, Shop Apotheke verfügbar. Es gibt derzeit keinen Vorrat dieses Produkts. Es wird erwartet, dass die nächste Lieferung in 2-3 Monaten in den Apotheken eintreffen wird. Wir empfehlen Ihnen, das Produkt direkt über die offizielle Website des Herstellers zu erwerben. Bitte beachten Sie, dass die Preise in Apotheken in der Regel höher ausfallen.

Aktuell Fibre Select mit 50% Rabatt auf der Herstellerseite erwerben

Derzeit ist Fibre Select nicht auf den Websites von Amazon, Kaufland und Walmart verfügbar. Es wird darauf hingewiesen, dass möglicherweise gefälschte Produkte von nicht autorisierten Verkäufern angeboten werden.

Normalerweise kostet Fibre Select 38,99 €. Der Hersteller bietet derzeit einen Rabatt von 50 % an. Um eine Bestellung aufzugeben, besuchen Sie einfach die offizielle Website des Herstellers und tätigen Sie eine Online-Bestellung. Es wird kein Gutscheincode benötigt. Ein Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Bestellung abzuschließen. Bitte beachten Sie, dass das Angebot zeitlich begrenzt ist und die Anzahl der Sonderangebote begrenzt ist. Die Zahlung erfolgt bei Lieferung.

Zutaten und ihre Wirkung

🍎 Mikronisierte Apfelfaser Mikronisierte Apfelfasern, gewonnen durch Nassmahlung von Apfeltrester, zeigen verbesserte physikochemische Eigenschaften, einschließlich erhöhter Wasser- und Ölbindungskapazität sowie antioxidativer Aktivität. Diese Eigenschaften machen sie zu vielversprechenden natürlichen Emulgatoren in der Lebensmittelindustrie. 👉 Link zur Studie 🌰 Guarkernmehl Teilweise hydrolysiertes Guarkernmehl (PHGG) ist ein wasserlöslicher Ballaststoff, der die Darmfunktion regulieren kann. Studien zeigen, dass PHGG die Stuhlkonsistenz verbessert und die Lebensqualität bei Personen mit Reizdarmsyndrom-ähnlichen Symptomen steigern kann. 👉 Link zur Studie 🌾 Mikronisierte Flachsfaser Mikronisierte Flachsfaser, durch Kugelmühlenbehandlung gewonnen, weist eine reduzierte Partikelgröße auf. Studien zeigen, dass solche Fasern veränderte phenolische Inhalte und antioxidative Kapazitäten im Vergleich zu unbehandelten Fasern aufweisen, was ihre Funktionalität in Lebensmitteln beeinflussen kann. 👉 Link zur Studie 🌿 Oligofructose aus der Chicoréewurzel Oligofructose, ein kurzkettiger Inulin-Typ-Fructan aus der Chicoréewurzel, wirkt präbiotisch und kann die Produktion gastrointestinaler Peptide modulieren, die an der Regulierung der Nahrungsaufnahme beteiligt sind. 👉 Link zur Studie 🌱 Inulin aus der Chicoréewurzel Inulin, ein löslicher Ballaststoff aus der Chicoréewurzel, fördert das Wachstum nützlicher Darmbakterien und kann positive Effekte auf die Gewichtskontrolle, den Blutzuckerspiegel und die Lipidprofile haben. 👉 Link zur Studie 🌾 Ispaghula-Samenschalen Ispaghula-Samenschalen, auch bekannt als Flohsamenschalen, sind reich an löslichen Ballaststoffen. Studien zeigen, dass sie die Symptome des Reizdarmsyndroms verbessern, insbesondere bei Verstopfung, und die Darmtransitzeit verkürzen können. 👉 Link zur Studie

Gefahren, Wirksamkeit und Vorteile von Fibre Select

Fibre Select bringt zahlreiche Vorteile für die Gesundheit des Darms und das allgemeine Wohlbefinden mit sich. Im Folgenden finden Sie eine Aufzählung der Vorzüge von Fibre Select:

Effektive Darmreinigung: Fibre Select unterstützt eine gründliche Reinigung des Darms, indem es Ablagerungen, Toxine und Abfallprodukte beseitigt. Dadurch wird die Darmgesundheit gefördert und die Funktion des Verdauungssystems unterstützt.

Verbesserte Verdauung: Die natürlichen Bestandteile fördern eine gesunde Verdauung, indem sie die Darmbewegungen anregen und die Konsistenz des Stuhls verbessern. Dadurch können Verdauungsprobleme wie Verstopfung und Blähungen reduziert werden.

Förderung der Darmflora: Fibre Select enthält Präbiotika wie Oligofructose und Inulin, die das Wachstum gesunder Darmbakterien fördern. Eine intakte Darmflora ist entscheidend für eine optimale Verdauung, die Aufnahme von Nährstoffen und ein starkes Immunsystem.

Sättigungsgefühl und Gewichtsmanagement: Durch die enthaltenen Ballaststoffe, die im Magen aufquellen und ein Sättigungsgefühl vermitteln, kann dies dazu beitragen, übermäßiges Essen zu reduzieren und das Gewichtsmanagement zu unterstützen.

Entgiftung des Körpers: Die natürlichen Inhaltsstoffe binden sich an Toxine und helfen dabei, sie aus dem Körper zu eliminieren. Dies fördert die Entgiftung und trägt dazu bei, die Belastung durch schädliche Substanzen zu mindern.

Natürliche Inhaltsstoffe: Fibre Select basiert auf natürlichen Bestandteilen wie Apfelfaser, Flachsfaser und Guarkernmehl. Es enthält keine künstlichen Zusätze oder Chemikalien, was es zu einer sicheren Wahl für die Darmreinigung macht.

Beipackzettel / Anwendung

Es ist ratsam, vor Beginn der Einnahme dieses Medikaments die gesamte Packungsbeilage aufmerksam zu lesen, da sie wichtige Informationen enthält.

Kontraindikationen

Bei der Verwendung von Fibre Select zur Reinigung des Darms müssen bestimmte Kontraindikationen oder Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Hier sind einige mögliche Gegenanzeigen:

Personen mit bekannten Allergien gegen einen der Bestandteile von Fibre Select sollten das Produkt nicht anwenden.

Menschen mit akuten Magen-Darm-Erkrankungen wie entzündlichen Darmerkrankungen, Magengeschwüren oder Divertikulitis sollten Fibre Select nicht verwenden.

Bei einem Darmverschluss oder Verdacht darauf sollte die Anwendung von Fibre Select vermieden werden, da dies die Symptome verschlimmern könnte.

Mögliche Nebenwirkungen

Bei der Anwendung von Fibre Select zur Darmreinigung können einige mögliche Nebenwirkungen auftreten. Hier sind einige der häufigsten Nebenwirkungen, die im Zusammenhang mit der Verwendung von Ballaststoffpräparaten wie Fibre Select auftreten können:

Aufblähung und Flatulenz können bei einigen Personen aufgrund des hohen Ballaststoffgehalts von Fibre Select verstärkt auftreten.

Einige Personen könnten leichte bis mäßige Bauchschmerzen oder Unwohlsein nach der Einnahme von Fibre Select verspüren.

Die erhöhte Ballaststoffzufuhr durch Fibre Select kann zu Veränderungen im Stuhlgang führen, wie z.B. vermehrtes Stuhlvolumen oder Lockerung des Stuhls. Einige Personen könnten vorübergehend unter Durchfall leiden.

Es ist wichtig, während der Einnahme von Fibre Select ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, da bei unzureichender Flüssigkeitszufuhr Verstopfung oder Verdauungsprobleme auftreten können.

Verzehrempfehlung

Fibre Select sollte wie folgt eingenommen werden:

Nehmen Sie das Pulver dreimal täglich ein.

Lösen Sie eine Portion (5 Gramm, ein halber Messlöffel) in 150 ml Wasser auf.

Rühren Sie die Mischung gründlich um, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.

Trinken Sie die aufgelöste Mischung sofort.

Es wird empfohlen, während der Einnahme ausreichend Wasser zu trinken, um die Flüssigkeitszufuhr aufrechtzuerhalten.

So lagern Sie es

Lagern Sie Fibre Select bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort zwischen 10 und 30 °C.

Fazit

Fibre Select bietet vielen Anwendern eine effektive Möglichkeit, ihre Verdauungsgesundheit auf natürliche Weise zu unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Besonders positiv wird die regulierende Wirkung auf den Darm beschrieben: Viele Nutzer berichten von einer spürbaren Linderung typischer Beschwerden wie Verstopfung, Blähungen oder unregelmäßigem Stuhlgang. Durch die Förderung der Darmbewegung und die Regulierung der Stuhlkonsistenz trägt Fibre Select zu einem gesunden Verdauungsrhythmus bei.

Ein weiterer zentraler Vorteil liegt im Bereich des Gewichtsmanagements. Das enthaltene lösliche Ballaststoffpulver erzeugt ein angenehmes Sättigungsgefühl, wodurch das Verlangen nach Snacks oder übermäßigem Essen abnimmt. Zusätzlich bindet es im Darm schädliche Stoffwechselprodukte und Toxine und unterstützt so auf natürliche Weise die Entgiftung des Körpers.

Darüber hinaus fördern die präbiotischen Inhaltsstoffe das Wachstum nützlicher Darmbakterien, was langfristig zur Stärkung des Immunsystems, einer besseren Nährstoffaufnahme und einer stabilen Darmflora beiträgt. Viele Anwender berichten zudem von mehr Energie, einer verbesserten Hautstruktur und einem insgesamt gesteigerten Wohlbefinden.

Wer auf der Suche nach einer alltagstauglichen, natürlichen Lösung zur Unterstützung von Verdauung, Stoffwechsel und Darmgesundheit ist, findet in Fibre Select eine überzeugende Ergänzung. Die besten Ergebnisse zeigen sich bei konsequenter Anwendung und einer ausgewogenen Ernährung.

