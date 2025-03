Beipackzettel Gebrauchsinformation: Information für Anwender Darreichungsform 💊 Creme Echte Bewertungen ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.95 von 5 Sternen Rezeptpflichtig ⚕️ Rezeptfrei. Kontrollierte Eigenschaften, werden in der Verordnung EG Nr. 1924/2006 Health Nebenwirkungen und Kontraindikationen Nein. Seltene Fälle von Allergien gegen Inhaltsstoffe Wirkstoffe Natürliche Wirkstoffe Ist das Original oder Fake? Das Original Funktioniert es wirklich? Ja. Aber bestellen Sie es nur auf der offiziellen Website. Verfügbarkeit ✔️ Auf Lager Preis in Apotheke Ohne Rabatt. Derzeit nicht auf Lager Preis auf der offiziellen Website 💶 30€ Mit Rabatt

Produktbeschreibung von VaricOFF

VaricOFF ist eine spezialisierte Creme, die zur Behandlung von Krampfadern entwickelt wurde. Sie basiert auf einer einzigartigen Zusammensetzung natürlicher Inhaltsstoffe, die darauf abzielt, die Symptome von Krampfadern zu mindern und das Hautbild zu verbessern. Bei regelmäßigem Gebrauch kann VaricOFF dazu beitragen, Schwellungen und Schmerzen zu mindern, die Blutzirkulation zu verbessern und das Gefühl von Schwere in den Beinen zu verringern.

Anwendungsbereiche von VaricOFF sind:

Bei vorhandenen Krampfadern : Die Creme kann das Aussehen der Haut verbessern und das Erscheinungsbild von Krampfadern verringern, wenn diese auf den Beinen sichtbar sind.

: Die Creme kann das Aussehen der Haut verbessern und das Erscheinungsbild von Krampfadern verringern, wenn diese auf den Beinen sichtbar sind. Bei Schwellungen und Schmerzen: VaricOFF kann bei Schwellungen, Schmerzen oder dem unangenehmen Gefühl von schweren Beinen Linderung verschaffen und somit das allgemeine Wohlbefinden der Beine fördern.

VaricOFF kann bei Schwellungen, Schmerzen oder dem unangenehmen Gefühl von schweren Beinen Linderung verschaffen und somit das allgemeine Wohlbefinden der Beine fördern. Bei müden Beinen nach längerem Stehen oder Sitzen: Für Personen, deren Alltag viel Stehen oder Sitzen erfordert und die unter müden, belasteten Beinen leiden, kann der regelmäßige Einsatz von VaricOFF zur Entlastung und Erfrischung beitragen.

Was ist Varikose?

Krampfadern, auch Varikose genannt, bergen diverse Gesundheitsrisiken. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie können sie ohne Behandlung zu ernsthaften Komplikationen führen.

Eine gängige Komplikation ist die Venenentzündung oder Thrombophlebitis, bei der sich die Venenwände und das angrenzende Gewebe entzünden. Diese Entzündungen können Schmerzen, Schwellungen und Rötungen verursachen. In manchen Fällen kann ein Blutgerinnsel entstehen, das eine ernsthafte Bedrohung darstellt, sollte es sich in tiefere Venen verlagern.

Ein weiteres Risiko stellt die Entwicklung von Geschwüren dar, die auch als offenes Bein oder Ulcus cruris bekannt sind. Durch den gestiegenen Druck in den betroffenen Venen entstehen schlecht heilende Wunden, die zu chronischen und schmerzhaften Geschwüren werden können, welche die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen.

Wirkung und wie funktioniert es?

VaricOFF bietet eine Reihe von Vorteilen, um die Symptome von Krampfadern zu mildern und das Hautbild zu verbessern:

Verbesserung der Durchblutung : Die Inhaltsstoffe in VaricOFF fördern die Durchblutung und verbessern somit den Blutfluss in den betroffenen Venen. Diese verbesserte Blutzirkulation kann den Druck in den Venen verringern und Symptome wie Schwellungen und Schmerzen lindern.

: Die Inhaltsstoffe in VaricOFF fördern die Durchblutung und verbessern somit den Blutfluss in den betroffenen Venen. Diese verbesserte Blutzirkulation kann den Druck in den Venen verringern und Symptome wie Schwellungen und Schmerzen lindern. Stärkung der Venenwände: Die Bestandteile der Creme unterstützen die Festigung und Elastizität der Venenwände, was das Fortschreiten von Krampfadern verlangsamen und das Risiko weiterer Komplikationen wie Venenentzündungen reduzieren kann.

Die Bestandteile der Creme unterstützen die Festigung und Elastizität der Venenwände, was das Fortschreiten von Krampfadern verlangsamen und das Risiko weiterer Komplikationen wie Venenentzündungen reduzieren kann. Reduzierung von Schwellungen und Müdigkeit: VaricOFF wirkt abschwellend und kann so helfen, Schwellungen in den Beinen zu reduzieren. Die Anwendung der Creme kann auch das Gefühl von Müdigkeit und Schwere in den Beinen nach langem Stehen oder Sitzen erleichtern.

VaricOFF wirkt abschwellend und kann so helfen, Schwellungen in den Beinen zu reduzieren. Die Anwendung der Creme kann auch das Gefühl von Müdigkeit und Schwere in den Beinen nach langem Stehen oder Sitzen erleichtern. Verbesserung des Hautbildes: Die Creme kann die Hautbeschaffenheit in den betroffenen Bereichen verbessern, sie geschmeidiger machen und das Auftreten von Hautverfärbungen oder sichtbaren Venen verringern.

Verfügbarkeit von VaricOFF in Apotheken und Preisinformationen

Aktuell ist VaricOFF nicht in den bekannten Apotheken wie Aponeo, Rossmann, DM, Disapo de, Apotal, Mediherz, Zurrose, Mycare, Sanicare, Draco, DocMorris, Medpex, und Medizinfuchs erhältlich, da das Produkt momentan ausverkauft ist. Die nächste Lieferung in die Apothekenlager wird innerhalb der nächsten 2-3 Monate erwartet. Da die Preise in Apotheken häufig höher ausfallen, empfehlen wir den Kauf über die offizielle Webseite des Herstellers.

Online-Kaufmöglichkeiten und Rabatte für VaricOFF

Derzeit ist VaricOFF nicht auf Plattformen wie Amazon, Kaufland oder Walmart verfügbar. Es besteht dort zudem das Risiko, auf Fälschungen von nicht autorisierten Händlern zu stoßen.

Der übliche Preis für VaricOFF liegt bei etwa 30 €, aber der Hersteller bietet derzeit einen Rabatt von 50%. Um von diesem Angebot zu profitieren, besuchen Sie die offizielle Website des Herstellers. Ein Gutscheincode ist für die Bestellung nicht erforderlich. Sie können Ihre Bestellung direkt auf der Website aufgeben, woraufhin ein Manager sich mit Ihnen in Verbindung setzen wird. Bitte beachten Sie, dass dieses Aktionsangebot begrenzt und zeitlich befristet ist. Die Bezahlung erfolgt bei der Lieferung.

Inhaltsstoffe und ihre Wirkungen in VaricOFF Krampfadercreme

Kastanienextrakt: Dieser Extrakt wird wegen seiner Fähigkeit, die Elastizität der Blutgefäße zu erhöhen und ihre Wände zu festigen, in der Behandlung von Krampfadern eingesetzt. Er verbessert die Durchblutung und hilft, die Entstehung neuer Krampfadern zu verhindern. Zusätzlich wird Kastanienextrakt für seine entzündungshemmenden Eigenschaften geschätzt.

Troxerutin: Als Bioflavonoid hilft Troxerutin, Schwellungen zu reduzieren, indem es die Durchlässigkeit der Blutgefäße mindert und die Mikrozirkulation verbessert.

Spitzwegerich: Traditionell wird Spitzwegerich zur Reduzierung von Schwellungen verwendet. Er stärkt die Blutgefäße und fördert die Durchblutung, während er zugleich reinigende Eigenschaften besitzt und die Hautelastizität verbessert.

Diosmin: Diese Substanz spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen Krampfadern, indem sie die Festigkeit der Blutgefäßwände und die Blutzirkulation verbessert. Sie hilft, Nachtkrämpfe und Schweregefühl in den Beinen zu reduzieren.

Hesperidin: Dieses in Zitrusfrüchten vorkommende gelbe Pigment stärkt die Venenwände und verringert die Kapillarpermeabilität, schützt sie vor Rissen und lindert Symptome wie Taubheitsgefühle, Schwellungen und Krämpfe.

Arnika: Arnika wird eingesetzt, um die Blutgefäßwände zu stärken, Besenreiser zu bekämpfen sowie Rötungen und Entzündungen vorzubeugen. Es wirkt auch abschwellend.

Vorteile und Wirksamkeit von VaricOFF

Reduzierung von Krampfadern: VaricOFF trägt zur Minderung des Erscheinungsbildes von Krampfadern bei und hilft, das Auftreten neuer Venenveränderungen zu verhindern. Durch die Stärkung der Venenwände und die Verbesserung der Durchblutung wird das Risiko von Krampfadern verringert.

VaricOFF trägt zur Minderung des Erscheinungsbildes von Krampfadern bei und hilft, das Auftreten neuer Venenveränderungen zu verhindern. Durch die Stärkung der Venenwände und die Verbesserung der Durchblutung wird das Risiko von Krampfadern verringert. Linderung von Symptomen: Die Creme kann Schwellungen, Schmerzen, Schweregefühl und Müdigkeit in den Beinen lindern. Ihre entzündungshemmenden Inhaltsstoffe reduzieren Entzündungen und fördern das allgemeine Wohlbefinden.

Die Creme kann Schwellungen, Schmerzen, Schweregefühl und Müdigkeit in den Beinen lindern. Ihre entzündungshemmenden Inhaltsstoffe reduzieren Entzündungen und fördern das allgemeine Wohlbefinden. Förderung der Durchblutung: VaricOFF unterstützt die Blutzirkulation in den betroffenen Bereichen, was Venenstauungen und die Bildung von Blutgerinnseln reduziert und so die Venenfunktion verbessert.

VaricOFF unterstützt die Blutzirkulation in den betroffenen Bereichen, was Venenstauungen und die Bildung von Blutgerinnseln reduziert und so die Venenfunktion verbessert. Stärkung der Venenwände: Die enthaltenen Wirkstoffe verbessern die Elastizität und Festigkeit der Venenwände, was dazu beiträgt, dem erhöhten Druck standzuhalten und die Bildung neuer Krampfadern zu verhindern.

Die enthaltenen Wirkstoffe verbessern die Elastizität und Festigkeit der Venenwände, was dazu beiträgt, dem erhöhten Druck standzuhalten und die Bildung neuer Krampfadern zu verhindern. Verbesserung des Hautbildes: Die Creme verbessert das Erscheinungsbild der Haut, reduziert Rötungen und Verfärbungen und macht die Haut geschmeidiger und strahlender.

Packungsbeilage und Hinweise zur Anwendung

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage aufmerksam durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produktes beginnen. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Anwendung.

Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen Bei der Verwendung von VaricOFF sollten Sie folgende Einschränkungen beachten:

Allergien: Personen, die auf einen der Bestandteile von VaricOFF allergisch reagieren, sollten das Produkt nicht nutzen. Allergische Reaktionen können sich durch Hautausschläge, Juckreiz oder Schwellungen äußern.

Offene Wunden oder Hautinfektionen: Die Anwendung auf Hautstellen mit offenen Wunden, Infektionen oder Erkrankungen sollte unterlassen werden, um Reizungen oder weitere Komplikationen zu vermeiden.

Vorbestehende Gesundheitszustände: Personen mit Erkrankungen wie Durchblutungsstörungen oder schweren Herzleiden sollten vor der Anwendung Rücksprache mit einem Arzt halten.

Mögliche Nebenwirkungen Die Verwendung von VaricOFF kann bei einigen Benutzern zu Nebenwirkungen führen, die jedoch nicht bei jedem auftreten müssen:

Hautreizungen: Empfindliche Hauttypen oder Personen mit einer Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen können Hautreizungen wie Rötungen, Juckreiz oder Ausschläge erfahren.

Brennen oder Kribbeln: Gelegentlich kann es zu einem leichten Brennen oder Kribbeln an der behandelten Stelle kommen, was ein Zeichen für die Aktivität der Wirkstoffe sein kann.

Trockene Haut: Es kann zu einer leichten Trockenheit der Haut kommen, wobei in diesem Fall eine zusätzliche Befeuchtung der Haut sinnvoll sein kann.

Anwendungsempfehlungen Die Anwendung von VaricOFF gestaltet sich wie folgt: