Varilux Premium – Creme

Varilux Premium Gebrauchsinformation für Anwender
Darreichungsform Creme
Rezeptfrei – gemäß Verordnung EG Nr. 1924/2006 Health
Nebenwirkungen & Kontraindikationen Keine bekannt. In seltenen Fällen allergische Reaktionen auf Inhaltsstoffe
Wirkstoffe Natürliche Inhaltsstoffe

Was ist die Funktionsweise von Varilux Premium und wie kann es dir helfen?

Varilux Premium ist eine besondere Salbe, die entwickelt wurde, um gegen Krampfadern vorzugehen. Sie setzt auf eine einzigartige Mischung, die darauf abzielt, die Venen zu stärken, die Blutzirkulation zu verbessern und die Symptome von Krampfadern zu mildern. Diese Salbe wird genutzt, um Schmerzen, Schwellungen und das Erscheinungsbild von Krampfadern zu mindern.

Anwendungsgebiete

Varilux Premium kann in verschiedenen Situationen hilfreich sein:

Bei sichtbaren Krampfadern: Verbessert das Erscheinungsbild von sichtbaren Krampfadern und glättet die Haut.

Bei Schwellungen und Schmerzen: Lindert Schwellungen und Schmerzen, die oft mit Krampfadern einhergehen.

Bei müden und schweren Beinen: Reduziert das Gefühl von Müdigkeit und Schwere in den Beinen.

Zur Förderung der Durchblutung: Enthält Inhaltsstoffe, die die Durchblutung verbessern und die Venengesundheit unterstützen.

Risiken und potenzielle Folgen

Krampfadern können verschiedene Gesundheitsrisiken mit sich bringen, darunter:

Venöse Insuffizienz: Krampfadern können zu einer venösen Insuffizienz führen, was zu Schwellungen, Schmerzen und Hautveränderungen führen kann. Geschwüre und Blutungen: Fortgeschrittene Krampfadern können zu Hautgeschwüren und Blutungen führen.

Wirkung und Funktionsweise

Nährt, spült und tonisiert das Gewebe. Verengt geschwollene Venen, lindert Entzündungsprozesse und stärkt die Blutgefäßwände. Verhindert die Bildung von Thrombosen. Lindert Schwellungen und Schmerzen. Verbessert den Hautzustand und stellt die gereinigten Zellen der Dermis wieder her.

Wo ist Varilux Premium erhältlich?: Preis und Verfügbarkeit

Derzeit ist Varilux Premium nicht in Apotheken wie Aponeo, Rossmann, DM, Disapo de, Apotal, Mediherz, Zurrose, Mycare, Sanicare, Draco, DocMorris, Medpex, Medizinfuchs und Shop Apotheke verfügbar. In Apotheken ist der Preis üblicherweise höher und eine neue Lieferung wird erst in 2-3 Monaten erwartet. Es wird empfohlen, das Produkt direkt auf der offiziellen Website des Herstellers zu erwerben.

Aktuell Varilux Premium mit Rabatt auf der Herstellerseite erwerben

Das Produkt Varilux Premium ist derzeit nicht auf den Websites von Amazon, Kaufland und Walmart erhältlich. Es besteht die Möglichkeit, auf nicht autorisierte Verkäufer zu treffen, die gefälschte Produkte anbieten.

Der reguläre Preis für das Produkt beträgt 49 Euro. Um eine Bestellung aufzugeben, besuchen Sie bitte die offizielle Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Produkte im Sonderangebot begrenzt ist und das Angebot zeitlich begrenzt ist. Die Bezahlung erfolgt bei Lieferung.

Zutaten und Wirkstoffe

Ginkgo Biloba Ginkgo Biloba ist bekannt für seine antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es fördert die Durchblutung, verbessert die Venenstärke und kann Symptome von Krampfadern reduzieren. Eine Studie untersuchte die Wirkung von Ginkgo Biloba auf die periphere Durchblutung und fand Hinweise auf eine Verbesserung der Mikrozirkulation.

👉 Link zur Studie Rosskastanie (mit Aescin) Die Rosskastanie enthält Aescin, das entzündungshemmend wirkt und die Durchlässigkeit der Blutgefäße verringert. Dies kann helfen, Schwellungen zu reduzieren, die Elastizität der Venen zu verbessern und die Beine zu entlasten. Eine Studie zeigte, dass Aescin die Symptome der chronischen venösen Insuffizienz signifikant lindern kann.

👉 Link zur Studie Betain Betain ist ein feuchtigkeitsspendender Inhaltsstoff, der die Haut geschmeidig hält und mit Feuchtigkeit versorgt. Es kann dazu beitragen, die Hautelastizität zu verbessern und Trockenheit zu reduzieren. Eine Studie untersuchte die Wirkung von Betain auf die Hautfeuchtigkeit und stellte eine signifikante Verbesserung fest.

👉 Link zur Studie Propolis Propolis, ein natürliches Bienenprodukt, besitzt antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Es unterstützt die Hautgesundheit und kann Infektionen vorbeugen. Eine Studie zeigte, dass Propolis die Wundheilung fördert und antimikrobielle Wirkungen besitzt.

👉 Link zur Studie Centella-Extrakt Centella-Extrakt enthält Verbindungen wie Triterpene und Flavonoide, die die Kollagenproduktion stimulieren und die Hautregeneration fördern. Dies kann dazu beitragen, das Erscheinungsbild von Krampfadern zu verbessern und die Hautstruktur zu stärken. Eine Studie belegte die Wirksamkeit von Centella Asiatica bei der Behandlung von venösen Insuffizienzen.

👉 Link zur Studie Johanniskrautöliger Extrakt Johanniskrautöliger Extrakt wird wegen seiner entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften geschätzt. Er kann die Haut beruhigen, die Durchblutung verbessern und die Symptome von Krampfadern lindern. Eine Studie untersuchte die Wirkung von Johanniskrautöl auf die Hautregeneration und fand positive Effekte.

👉 Link zur Studie

Gefahren, Wirksamkeit und Vorteile

Reduzierung von Schwellungen : Verringert Beinschwellungen, die durch Krampfadern entstehen – für ein angenehmeres Gefühl.

Förderung der Durchblutung : Unterstützt die gesunde Blutzirkulation und verbessert dadurch die Venengesundheit.

Linderung von Beschwerden : Hilft bei typischen Symptomen wie Schweregefühl, Müdigkeit und Spannungsgefühlen in den Beinen.

Stärkung der Venenwände : Fördert Elastizität und Festigkeit der Venen, was das Risiko neuer Krampfadern senken kann.

Hautpflege : Spendet Feuchtigkeit, macht die Haut geschmeidig und verbessert das Hautbild.

Einfache Anwendung: Lässt sich unkompliziert zu Hause nutzen, zieht schnell ein und hinterlässt keine Rückstände.

Beipackzettel / Anwendung

Es ist ratsam, vor der Anwendung dieses Medikaments die gesamte Packungsbeilage aufmerksam zu lesen, da sie wichtige Informationen enthält.

Kontraindikationen

Es wird empfohlen, die Anwendung zu vermeiden, wenn bekannt ist, dass eine Allergie gegen einen der Bestandteile der Creme besteht. Vor der Anwendung sollte die Liste der Inhaltsstoffe gründlich überprüft werden. Bei einer bekannten Allergie gegen einen dieser Inhaltsstoffe ist es ratsam, einen Arzt zu konsultieren.

Des Weiteren sollte die Varilux Premium Creme nicht auf offene Wunden, Hautverletzungen oder Entzündungen aufgetragen werden. Es wird empfohlen, mit der Anwendung zu warten, bis die Haut vollständig geheilt ist.

Mögliche Nebenwirkungen von Varilux Premium

Gelegentlich können leichte Hautreizungen wie Rötungen, Juckreiz oder Brennen auftreten. Diese Nebenwirkungen sind normalerweise vorübergehend und klingen von selbst ab.

Einzelne Personen können allergisch auf bestimmte Inhaltsstoffe der Creme reagieren, was sich in Symptomen wie Hautausschlag, Schwellungen oder Atembeschwerden äußern kann. Bei Anzeichen einer allergischen Reaktion sollte die Anwendung der Creme sofort eingestellt und ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Verzehrempfehlung für Varilux Premium

Tragen Sie die Varilux Premium Creme morgens und abends auf die gereinigte und trockene Haut auf, während der gesamten Kur oder bis die Symptome von Krampfadern verschwunden sind.

So lagern Sie es

Bewahren Sie die Creme bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort zwischen 10 und 30 °C auf.

Fazit

Insgesamt bietet Varilux Premium eine vielversprechende Lösung für Menschen, die unter den typischen Beschwerden von Krampfadern leiden und gleichzeitig Wert auf ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild ihrer Beine legen. Die Creme kombiniert wirkungsvolle Inhaltsstoffe, die nicht nur das Erscheinungsbild bestehender Krampfadern sichtbar verbessern können, sondern auch vorbeugend gegen deren Neubildung wirken. Besonders positiv ist dabei die Linderung typischer Symptome wie Schmerzen, Schwellungen, Spannungsgefühlen und dem unangenehmen Schweregefühl in den Beinen zu bewerten – Beschwerden, die den Alltag vieler Betroffener erheblich beeinträchtigen können.

Durch die Förderung der Durchblutung in den Venen trägt Varilux Premium zur Verbesserung der allgemeinen Venengesundheit bei und unterstützt so aktiv das Wohlbefinden. Ein weiterer Vorteil ist die pflegende Wirkung auf die Haut: Die Creme spendet Feuchtigkeit, verbessert die Elastizität und sorgt für ein glatteres, gepflegteres Hautbild. Damit wirkt sie nicht nur medizinisch unterstützend, sondern erfüllt zugleich kosmetische Ansprüche. Die regelmäßige Anwendung kann somit sowohl optisch als auch gesundheitlich zu deutlich spürbaren Verbesserungen führen. Für alle, die nach einer effektiven, nicht-invasiven Möglichkeit zur Unterstützung ihrer Venen suchen, stellt Varilux Premium eine überzeugende Option dar.

