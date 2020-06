Aus für die Amsterdam Boat Show

Die HISWA Amsterdam Boat Show wird dauerhaft eingestellt. Das verkündete die Amsterdamer Messegesellschaft RAI in einer Mitteilung. Seit einiger Zeit fordere der Wassersportsektor eine starke Wassersportveranstaltung, so Organisatoren der Hallenmesse in Amsterdam. Nach jahrelangen Diskussionen wolle man nun diesem Wunsch der Branche nachkommen.

Die Welt des Wassersports habe sich in den letzten Jahren stark verändert, so die Veranstalter in einer Mitteilung. So sei beispielsweise der Boots-Besitz zurückgegangen. Ein Trend, der sich voraussichtlich fortsetzen werde, so die Annahme der Organisatoren. Fast 50 Prozent der Aussteller seien sowohl Aussteller der HISWA Amsterdam Boat Show in den Messehallen RAI gewesen, als auch der HISWA te Water Messe in Lelystad, die aber fortgeführt wird. Die Auswirkungen und Beschränkungen der Corona-Krise veranlassten die Veranstalter aber auch hier für dieses Jahr zu einer Absage.

Reaktion auf die Bedürfnisse der Wassersport-Branche Einer der Gründe, die Messe nicht mehr stattfinden zu lassen war, dass viele Aussteller angegeben hätten, dass für sie die Teilnahme an zwei Messen mit zu großen Investition für die Messeauftritte und die Logistik verbunden sei. Auch habe man in den letzten Jahren sinkende Besucherzahlen zu verzeichnen gehabt. Mit dem Ende der HISWA Amsterdam Boat Show biete man der HISWA in WATER in Lelystad Platz für Wachstum. Der Markeninhaber des Ausstellungsverbands HISWA-RECRON unterstützt diese Entscheidung im Interesse der Wassersportindustrie.