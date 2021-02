Auszeichnung für AWN

Fünf Onlineshops für Bootszubehör wurden in diesem Rahmen getestet, indem mithilfe eines repräsentativen Online-Panels 2.353 Personen aus ganz Deutschland Stellung zur Frage nahmen, welcher der ausgewählten Marken von Shops für Bootszubehör sie am meisten vertrauen. Der Sieg ging an AWN.

Christoph Steinkuhl, CEO A.W. Niemeyer, freute sich über die erneute Auszeichnung: „Die Anstrengungen und Aktivitäten der letzten 16 Monate zahlen sich jetzt aus. Nach 5 Awards im letzten Jahr 2020 nun den Award ‚Ausgezeichnet‘, Testsieger 2021 bezüglich Markenvertrauen, zu bekommen ist schon etwas ganz Besonderes und macht uns sehr stolz. Das unterstreicht unsere unermüdliche Begeisterung für das einzig wahre Ziel: DIE MARKE im Bereich Multichannel zu sein! Das ist unser täglicher Ansporn unsere Kunden, egal wo sie sind, immer und überall zu erreichen und mit hoher Fachberatungskompetenz auch mit schwierigen Problemlösungen behilflich zu sein, das ist unsere AWN-DNA. Damit stärken wir nachhaltig unseren AWN Markenkern und sorgen für Vertrauen in die Marke, mit der größten Erfahrung von über 275 Jahren.“