awn erneut zum besten Onlineshop gekürt

Dieser erneute Preis ist eine Konsequenz der Früchte des Erfolges von Geschäftsführer Christoph Steinkuhl, der seit November 2019 das Ruder des Traditionsunternehmens A.W. Niemeyer in der Hand hat und es sich zum Ziel gesetzt hat, awn in die Zukunft zu führen.

Christoph Steinkuhl: “Ich bin begeistert, was wir alles erreichen können, wenn der Wille da ist und man so eine großartige Mannschaft im Rücken hat. Die erneuten Awards von ntv und dem DISQ knüpfen an diverse Auszeichnungen an, die uns in meiner Zeit als CEO verliehen wurden, wie z.B. Deutschlands beste Händler des Handelsblatts oder Sieger Markenvertrauen Deutschland von Ausgezeichnet.org und wir sind zum “Händler des Jahres” nominiert worden! Das sind Signale, die uns in unserem Handeln bestärken und zeigen, dass wir die Segel richtig gesetzt haben. Ich freue mich riesig und danke allen Kunden, die uns an die Spitze gewählt haben!“