boot Düsseldorf 2023: von Australien bis Zypern

Die Besucher werden auf der boot 2023 ein Feuerwerk an Yachten, Booten, Sport, Spaß und Action auf einer Fläche in der Größenordnung von 31 Fußballfeldern in 16 Messehallen erleben. „Und ich sage ganz deutlich: alle Düsseldorfer Messen im Herbst, Winter und Frühjahr 2022/2023 werden stattfinden. Wir sind sowohl für Energie-Engpässe als auch gegen eine Virenverbreitung in den Hallen bestens gerüstet. Unsere Messehallen sind mit neuesten Hochleistungspartikelfiltern, sogenannten Hepafiltern, ausgestattet, die 99,9 Prozent der Viren aus der Luft eliminieren, und auch die Energieversorgung ist rundum sicher. In den Hallen wird wie gewohnt eine durchgängige Temperatur von 19 Grad herrschen. Verglichen mit den wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen unserer Zeit verdient die boot 2023 das Prädikat besonders wertvoll“, erklärt Messechef Wolfram Diener.

boot-Director Petros Michelidakis auf der Promotiontour vor den Journalisten im gut gefüllten Konferenzraum des Norddeutschen Regatta Vereins in Hamburg und freut sich über die große Resonanz: „Wir sind sehr froh und dankbar, dass uns die internationalen und nationalen Aussteller die Treue halten und die boot mit ihrer Begeisterung so hervorragen unterstützen“.

Nach der Präsentation in Hamburg ging es noch am selben Tag nach Kopenhagen, eine Woche später folgte Wien für Südeuropa und Ende November folgt eine Pressekonferenz in den Niederlanden.

„Nachdem die Branche in den letzten zwei Jahren von der Pandemie stark profitierte und die Kunden von allein kauften, werden die Hersteller und Händler in der Zukunft wieder deutlich mehr für den Erfolg ihres Geschäftes investieren müssen. Die boot Anfang Januar wird daher eine sehr gute Möglichkeit sein, die Kunden der nächsten Generation zu gewinnen“, lieferte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Wassersport-Wirtschaft, Karsten Stahlhut, ein weiteres Argument, um bei der boot dabei zu sein.

Motorboote, -Yachten und Motoren in acht Hallen

Motorboote sind ein Schwerpunkt auf der boot 2023 (Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann)

Den größten Anmeldedruck erlebt die boot in den Bereichen Luxusyachten (Halle 6) mit den Marken Absolute, Azimut, Fairline, Ferretti, Princess, San Lorenzo und Sunseeker, Superboot (Halle 5) mit den edlen Beibooten (neudeutsch: Shadowboats) von Boesch, Boston Whaler, Cantiere del Pardo, Nautor/Swan, Frauscher, Rand Boats, Wally und Zar Formenti, und den Motorbooten (Halle 1, 3 und 4) mit Yachten von Bavaria, Bénéteau, Greenline, Jeanneau, Linssen, Marex, Quicksilver und Bayline. Daran schließen sich die Ribs und Dinghis in Halle 9 an, die Motoren in der Halle 10 und Zubehör in Halle 11. „Für Halle 5 und 6 haben wir eine lange Warteliste. Das ist natürlich ein Luxusproblem für eine Messe, aber abzusagen, ist auch nicht im Sinne der Veranstalter“, so Michelidakis.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben

Die boot Düsseldorf startet mit einem hochkarätig besetzten Forum in die neue Ära des blue innovation dock (bid). Die Veranstaltung ist der Auftakt für das bid auf der boot Düsseldorf 2023 und wird gemeinsam mit dem Verband der European Boating Industry (EBI) organisiert.

Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.

Mit dem Nachhaltigkeitsforum „blue innovation dock“ (bid) in der Halle 10 bleibt die boot weiterhin Vorreiter bei den Trends im Wassersport. Die bid bietet eine Bühne mit Diskussionsforum für Themen rund um die Nachhaltigkeit in der Bootsproduktion, dem Bootssport und der umweltgerechten Ausrichtung von Bootshäfen und großen Marinas. An allen neun Messetagen geben sich die europäische Spitzenpolitik, die herstellende Industrie, Marinabetreiber und internationale Verbände die Klinke in die Hand. Visionen und konkrete Umsetzungen für den Wassersport stehen auf dem bid im Fokus. Das Programm des bid koordiniert der Verband der European Boating Industry (EBI).