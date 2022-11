Boot & Fun Berlin lädt zur Galanacht der Boote

Als eine der renommiertesten Ausstellungen für Tages-, Sport- und Familienboote in Europa, bietet die BOOT & FUN BERLIN auch in diesem Jahr wieder ein buntes Premieren-Programm. Bei der Berliner Boots- und Freizeitmesse mit einem besonderen Fokus auf Binnengewässer, die Ostsee und die Küstenreviere im Mittelmeer, sind vom 24. bis 27. November wieder viele Premieren und Neuheiten exklusiv vor Ort zu erleben. Händler aus ganz Deutschland bringen innovative Neuheiten aller wichtigen internationalen Bootsmarken nach Berlin und machen die 20. Ausgabe der BOOT & FUN BERLIN so international wie nie.

Allen voran sind diese besonderen Premieren hervorzuheben: Die Weltpremiere der Delphia 10 LoungeTop bringt „Mindful Cruising“ im Familienformat erstmals in die Hauptstadt-Region. Die Weltpremiere aus der Schweiz – Chill by designboats.ch – setzt bei voll-elektrischer Motorisierung auf das gemütliche aber durchaus gediegene und lautlose Cruisen mit Stil.