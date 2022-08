Boote Pfister wird Four Winns Vertragshändler

Bowrider und Deckboats mit Innen- und Außenborder und Surboats mit nach vorne weisendem Bravo Four S-Antrieb oder Volvo Penta Forward Drive – die US-amerikanische Traditionsmarke Four Winns bietet sportliche, trailerbare Boote mit dem patentierten Stable-Vee Rumpf. Die Boote sind bekannt für ihre hohe Bauqualität und ausgewählte Materialien. Von der Qualität der Boote ist auch der Hersteller selbst überzeugt und verspricht eine überdurchschnittliche Garantie auf ausgewählte Komponenten, die Osmose-Resistenz und strukturelle Festigkeit der Rümpfe. Unter Kennern wird der Stable-Vee Rumpf der Boote gelobt, der rasches Angleiten, beste Rauwassereigenschaften und sehr sportliche aber sichere und stabile Fahreigenschaften garantiert.

Auf dem großzügigen Außengelände… …und in zahlreichen Hallen steht eine große Auswahl an Booten zur Besichtigung bereit.

Boote Pfister ist einer der größten Bootsimporteure und Händler in Deutschland. Der Familienbetrieb hält die wohl größte ständige Auswahl an Booten in Süddeutschland vor. Mehr als 150 gebrauchte und neue Motorboote, Yachten, Personal Watercrafts, jede Menge Zubehör und Ausrüstung und das volle Bootsservice-Programm können an sechs Tagen die Woche auf dem großzügigen Firmengelände in mehreren Hallen in Schwebheim bei Schweinfurt besichtigt und erlebt werden.