Bootsbau-Azubis wollen Winter-Törn starten

So langsam werde es ernst, erzählen die beiden Bootsbaulehrlinge der Michelsen Werft in Friedrichshafen in einer kurzen Arbeitspause merklich aufgeregt und gleichzeitig hochzufrieden. Aber auch die Müdigkeit, die ihnen nach monatelangen Restaurationsarbeiten dann doch in den Knochen steckt, ist nicht zu überhören. Kein Wunder: Immerhin fast 20 Stunden täglich standen sie zuletzt in der Werkstatt, um ihre einstige „Schnapsidee“ nun tatsächlich in die Tat umsetzen zu können.

Denn mitten im Winter wollen Clara und Paul es ihren Mitschülern aus dem hohen Norden gleichtun und ihren Schulweg bis zur Berufsschule in Travemünde endlich auch einmal auf eigenem Kiel zurücklegen. Dass dieser mit stolzen 1200 Kilometern ungemein länger ist als jener der anderen Auszubildenden schreckte sie nicht ab – im Gegenteil. Genauso wenig wie der erste Teil ihrer Reise, die bereits vor gut einem Jahr an Land ihren Anfang nahm, als die ambitionierten Azubis ihr eigenes Bötchen, eine morsche H-Jolle aus dem Jahr 1953, adoptierten und zu restaurieren begannen. Eine Mammutaufgabe, die sie in ihrer Freizeit auf eigene Faust bewältigen wollten – ganz nach dem Motto „Learning by Doing“.