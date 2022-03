BRIG-Werk in der Ukraine beschossen

Lokalen Berichten zufolge beschossn russische Artillerie Wohngebiete und zivile Infrastruktur in und um Dergachi. Dabei kamen mindestens drei Personen zu Tode, darunter ein Kind. Dem Bericht zufolge wurden neben der BRIG-Werft auch das Gebäude der medizinischen Notaufnahme und das Gebäude des Zentralkrankenhauses Dergachev beschädigt, der Wachmann des Krankenhauses wurde verletzt. Bomben trafen auch das Kulturhaus Dergachev. Auch Wohnungen und die kommunale Infrastruktur wurden schwer beschädigt. Aufgrund des Einschlags von Granaten in eine Hochdruckleitung ist die Gasversorgung unterbrochen, in mehreren Stadtteilen gibt es keinen Strom.