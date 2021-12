Bundesverkehrsminister Volker Wissing will die boot 2022 eröffnen

Die boot Düsseldorf ist zuversichtlich, sich auch aufgrund des “ProTaction”- Hygiene Konzeptes der Messe vom 22. bis 30. Januar 2022 in 13 Messehallen präsentieren. Das sind die Hallen 4 bis 6 mit u.a. der gesamten Brunswick Group, allen Herstellern von Außenbordmotoren, X-Shore, XO-Boats, Princess, Sunseeker, Sirena, Frauscher, Say und ZAR Formenti. Die Halle 7a mit den Ausstellern der Superyachten, die 7 mit maritimer Kunst, die 8b mit dem Surfsport – für das Wingfoilen und Wingsurfen ist das 65m Becken noch einmal vertieft worden – große Windmaschinen liefern eine kräftige Brise zum Surfen. Hier sind u.a. Marktführer wie Starboard, Gunsails, Goya oder Gaastra als Aussteller mit auf Kurs. In den Hallen 9 und 10 präsentiert sich, was Rang und Namen bei den Zubehör- und Ausrüstungsanbietern hat, u.a. mit dabei Capelli und Bukh Bremen. Oliver Glück, Pressesprecher des E-Motorenherstellers Torqeedo gibt das Sponsoring der Firma für das blue innovation dock bekannt.

Foto: Messe-Düsseldorf_ctillmann In der Halle 9 geben im Nachhaltigkeitsforum der boot – blue innovation dock (bid) die boot Düsseldorf und die European Boating Industry (EBI) den Startschuss für eine neue Bühne auf der Messe. Das bid bringt Unternehmen, Visionäre, Investoren und Politiker zusammen, um die Branche fit für die Zukunft zu machen. Nachhaltigkeit und Innovation sollen so ganz besonders gefördert werden. Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) nimmt zum Beispiel am bid mit einem hochrangigen politischen Panel über die Entwicklung eines nachhaltigen Küsten- und Meerestourismus teil. Dabei geht es um die Ausweitung neuer und bestehender Reiseziele für den See- und Binnentourismus sowie um die staatliche Unterstützung für Jachthäfen und andere Bootsinfrastrukturen.

Die Hallen 11 und 12 sind das Tauch- und Ausstattungscenter der boot, mit ihrem Highlight, dem neuen Tauchturm in der Halle 12. Hier beraten u.a. bts, die Spezialisten für Sporttauchen, und Padi, das weltweit größte Ausbildungsnetzwerk für das Tauchen. In der Destination Seaside geht es in den Hallen 13 und 14 um den Tourismus am und auf dem Wasser, bekannte Charterunternehmen wie Kiriacoulis, Argos, Cosmos Yachting, Navigare und Kuhnle Hausboote sind mit ihren umfangreichen Buchungsprogrammen dabei. ADAC und der Caravaning Industrie Verband (CIVD) zeigen interessante Urlaubskombinationen zum Thema Wassersport und Caravaning. Aufgrund der Absagen von Ausstellern aus dem Bereich der Segelboothersteller, ist die Halle 15 die Heimat der Segler für die boot 2022. Hier werden sich 40 Aussteller präsentieren, darunter Bavaria, Elan, Saare, Greenboats, Haber Yachts, Imexus, Swallow Yachts sowie Aquacraft. Alle deutschen Klassenvereinigungen sind an Bord und viele Jollenhersteller nutzen die boot, um ihr Sportbootangebot zu präsentieren. Mittelpunkt und Branchentreffpunkt in der Halle 15 ist das sailing center mit seinem attraktiven Bühnenprogramm rund um den internationalen Segelsport. Zudem finden Segler umfangreiches, technisches und maritimes Zubehör und Equipment in den Hallen 9, 10 und 11.