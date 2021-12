A.W. Niemeyer:

Christoph Steinkuhl als AWN-CEO bestätigt

Hauptgesellschafter Christoph Kroschke überträgt nach erfolgreicher Weiterentwicklung trotz Corona-Krise wesentliche Anteile an die Beiratsmitglieder Stephan Swinka und Dr. Wolfgang Schlaak sowie an den CEO Christoph Steinkuhl. Damit ist der gesamte Beirat und der CEO ab dem 1.1.2022 an A.W. Niemeyer GmbH beteiligt.