2G-Regel auf der boot Düsseldorf

Wichtigste Neuerung ist die Einführung der 2G-Regelung beim Zutritt auf das Messegelände. Nur geimpfte oder genesene Besucher werden zur Messelaufzeit die boot Hallen betreten dürfen. Der 2G-Status aller Besucher wird an den Eingängen zum Messegelände überprüft. Kinder bis 15 Jahre sind in der nordrhein-westfälischen Verordnung von den 2G-Maßnahmen nicht betroffen. Die 2G-Regelung für Besucher wird zur boot umgesetzt, da sie insbesondere für die vielen Endverbraucher einen klaren Freizeitcharakter hat. Damit bleiben Ungeimpfte auch auf dieser Veranstaltung draußen, um eine sichere Durchführung gewährleisten zu können und nicht Verstärker der Pandmeie zu sein.

Im Hinblick auf die im Januar nahende, größte Wassersportmesse der Welt – vom 22. bis 30. Januar 2022 – hat die Messe Düsseldorf ihre Hygienemaßnahmen, orientiert an der am 24. November aktualisierten Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen , noch einmal angepasst.

Messebesuch aus dem Ausland möglich

Grundsätzlich können Messeteilnehmer auch aus dem Ausland nach Deutschland einreisen. Das gilt auch bei einer Einreise aus Hochrisikogebieten und Besuchern oder Ausstellern, die nicht gegen Corona geimpft sind. Allerdings kann abhängig von der konkreten Messe die 2G-Regel gelten, so dass ggf. nur mit in Deutschland anerkannten Impfstoffen geimpfte sowie genesene Personen Zutritt zum Messegelände haben. Offizielle Informationen zu den Sonderbestimmungen finden sich auf der Website des Verbands der deutschen Messewirtschaft AUMA.



Boot Düsseldorf ist gut aufgestellt

Die boot 2022 ist sehr gut aufgestellt: alle namhaften Hersteller von Luxusyachten, Motor- und Segelyachten sind an Bord. Der Tauchsportbereich ist trotz der Krise in den letzten anderthalb Jahren nahezu komplett auf die boot zurückgekehrt und im Surfsport sind die Global Player wieder mit „on Tour“. Bootsfans werden begeistert vom gut gerüsteten Equipmentbereich mit neuester Antriebstechnik und innovativer Ausrüstung sein. Und die Vielfalt in der „destination seaside“ entspricht der großen Nachfrage nach Urlaub am und auf dem Wasser.