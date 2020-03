Corona-Krise: Tipps vom Anwalt für Wassersportler

Das Corona-Virus verhagelt auch den Wassersport-Saisonstart ganz gehörig. Zahlreiche Eigner und Chartercrews stellen sich zudem die Frage: Was passiert jetzt mit meinem Boot? Ist meine Anzahlung für den Charterurlaub futsch oder muss ich meinen Liegeplatz überhaupt bezahlen, wenn ich ihn doch gar nicht nutzen kann? Eine Kieler Rechtsanwaltskanzlei hat sich auf das Thema Bootsport spezialisiert und versucht, die wichtigsten Fragen zu beantworten und Bootseignern und Wassersportlern ein paar Navigationshilfen in unter Umständen rauer juristischer See zu geben.