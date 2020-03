Corona-Krise: Zwangspause für Freizeit-Skipper?

In Bundesländern, in denen eine generelle Ausgangsbeschränkung herrscht, ist die Lage klar. Zuhause bleiben ist angesagt, und die Umstände, unter denen es erlaubt ist, das eigene Heim zu verlassen, sind geregelt. Eine Fahrt zum Vereinshafen oder zur Marina oder eine kleine Bootspartie gehören definitiv nicht dazu.

In anderen Bundesländern ist die Lage auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so klar, letztlich läuft es aber i.d.R. auf dasselbe hinaus. Waren vor ein paar Tagen zahlreiche Häfen besonders im Süden des Landes noch zugänglich, sind jetzt Sport- und Freizeiteinrichtungen – und dazu gehören auch Sportboothäfen – überwiegend gesperrt bzw. per Erlass geschlossen. Damit ist die Möglichkeit, das eigene Boot zu nutzen, für viele Skipper schon deshalb praktisch ausgeschlossen.

Zu Irritationen kam es Berichten zufolge im Hamburger Yachthafen in Wedel. Da der Betreiber es gestattete, dass Bootseigner zu einem kurzen Kontrollbesuch das Gelände betreten, taten dies auch einige Hamburger Bootseigner, um z.B. die Leinen zu kontrollieren, oder eine Winterplane zu verzurren. Doch der Yachthafen, der von vielen Hamburgern genutzt wird, liegt auf dem Territorium von Schleswig-Holstein, wo derzeit ein generelles Einreiseverbot zu touristischen Zwecken – und dazu gehört auch der Besuch des Bootes – für alle Nicht-Schleswig-Holsteiner gilt. Entsprechend kassierten am Wochenende einige Hamburger Eigner eine Anzeige der Polizei.

Bund, Land, Kreis

Die Eigner, deren Boote in einem kommerziellen Hafen liegen, oder aber die gar den Luxus eines privaten Liegeplatzes z.B. an einem Seegrundstück haben, könnten danach u.U. das Boot sogar noch nutzen.

Doch auch hier lauern Untiefen in Bezug auf die Regeln, denn die behördlichen Regulierungs-Fahrwasser sind nicht einheitlich ausgetonnt. Es gelten bundesweit die Regeln, die die Bundesregierung mit den Regierungen der Bundesländer verabredet hat, als Mindeststandard. So wie es aber auf Länderebene z.T. Verschärfungen dieser Regeln gibt, haben auch die Kreise die Möglichkeit, eigene Vorschriften zur Situation zu erlassen.

So weist z.B. die Website der auf Wassersport spezialisierten Rechtsanwälte Ben Tanis / von der Mosel darauf hin, dass die Stadt Kiel und der Kreis Plön am 23. März ein Ein- und Auslauf-Verbot für Sportboote beschlossen haben, sodass damit der Sportbootverkehr im Bereich der Kieler Förde und der Plöner Seenplatte komplett eingestellt sein dürfte. Daher sollten alle, die mit dem Gedanken spielen, doch eine kleine Ausfahrt zu unternehmen, sich vorher genau über die geltenden Regeln des jeweiligen Bundeslandes, und über die des betreffenden Landkreises informieren. Bei einem Verstoß drohen saftige Bußgelder.

Solidarität und Verantwortung

Doch nicht nur die Sorge vor einer Geldstrafe sollte die Bootseigner und Crews zum Nachdenken bewegen. Jeder sollte sich klar machen, dass diese Erlasse und Regeln nicht aufgestellt wurden, um Wassersportlern den Spaß zu vermiesen.

Die Bewältigung der Corona-Krise wird nur gelingen, wenn sich ALLE solidarisch verhalten, und an einem Strang ziehen und Kontakte und auch die Möglichkeiten des Zustandekommens von Kontakten so weit wie möglich vermeiden. Der Verzicht auf geliebte Freizeitaktivitäten gehört ganz vorne mit dazu.

Neben den Bootseignern, denen der Freizeitspaß verloren geht, sind es in erster Linie die Unternehmen der Wassersportbranche, die erhebliche Einbußen bis zum Wegfall der Geschäftsgrundlage zu verkraften haben. Daher sollten auch die Bootseigner – wenn irgend möglich- Solidarität mit ihren Dienstleistern zeigen und versuchen, eventuelle Interessen-Gegensätze z.B. in Bezug auf Liegeplatz-Kosten oder Gebühren fair und einvernehmlich zu regeln. Zudem sind die Vereine auf die Treue ihrer Mitglieder und deren Gemeinschaft angewiesen, um auch über die Krise hinaus überlebensfähig zu sein.

Nur wenn wir uns alle an diese Regeln halten und Solidarität üben, haben wir die Chance, in absehbarer Zeit wieder in Gemeinschaft unbeschwerte Stunden an Bord und auf dem Wasser zu verleben.