Corona: Service mit Frühjahrscheck für Eigner

Das Sachverständigen-Büro mit Firmenhauptsitz in Hamburg behält auch weiterhin eine offizielle Zugangserlaubnis zu Häfen und bietet Eignern an, ihre an Land stehenden oder auch bereits im Wasser befindlichen Boote zu besuchen und sie – zumindest von außen – auf Schäden oder Mängel hin zu überprüfen oder einfach nach dem Rechten zu sehen und dokumentiert das Ganze mit Fotos.

Das Angebot erstreckt sich zurzeit auf Häfen entlang der Ostseeküste und den Hamburger Yachthafen. Darüber hinaus können Bootseigner den Service über die kroatische Filiale in allen Häfen in Istrien in Anspruch nehmen. Das Angebot ist bei entsprechender Nachfrage um beliebige Häfen und Gebiete erweiterbar. Dies gilt auch für den Serviceumfang, welcher individuell bestimmt werden kann. So kann das Boot auf Wunsch auch einem mit dem Eigner abgestimmten und ausführlicheren Check unterzogen werden. Bei Bedarf nimmt MCS – Marine Claims Service darüber hinaus Kontakt zu Werften oder Servicebetrieben auf, um regelmäßige Überprüfungen durchführen.

In der aktuellen Woche sind Termine in folgenden Häfen vorgesehen: