Das neue MotorBoot Magazin 04/2020

auch wir haben die Dynamik der aktuellen Corona-Krisensituation zu dem Zeitpunkt, an dem wir die aktuelle Ausgabe produziert haben, noch nicht übersehen können. Doch im festen Glauben daran, dass auch die Sportschifffahrt nach der Bewältigung der Krise wieder auf Kurs kommt, präsentieren wir Ihnen die Ausgabe 04/2020 des MotorBoot Magazins.

Nutzen Sie gerade in diesen Zeiten die Möglichkeit unseres flexiblen und jederzeit kündbaren Abos! So erhalten Sie bequem und ohne Risiko Ihre aktuelle Ausgabe des MotorBoot Magazins direkt nach Hause in den Briefkasten!

Wir hoffen, dass Sie während der Lektüre etwas Entspannung und Unterhaltung finden und vielleicht etwas von den Touren und Törns in der Zukunft träumen können.