Dumm gelaufen: Schadensreicher Crash im Yachtclub wegen Spinne

Officials say a woman claims she panicked and was unable to stop when a spider fell on her, she crashed her vehicle into two boats at the LaSalle Yacht Club Tuesday as a result.https://t.co/DxEiKKme9N — 7 Eyewitness News (@WKBW) July 28, 2020

Amerikanische Medien berichten von einem kuriosen Crash in einem Yachthafen am Niagara River. Eine 19-Jährige raste mit ihrem Auto vom Parkplatz des Clubs ins Hafenbecken, erwischte dabei zwei Boote und beschädigte diese schwer. Sie und ihr Beifahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt.

#UPDATE: #NiagaraFalls police say a woman hopped the curb and drove into two boats at the LaSalle Yacht Club this morning because a spider fell on her 🕷. Charged w/ reckless driving, failure to reduce speed. No injuries. Lots of damage. (📷: viewer Edward Draper) pic.twitter.com/W8oK8eF4Y2 — Dave Greber (@DaveGreber4) July 28, 2020

Schuld für den Unfall gab die Unfallverursacherin den Medienberichten zufolge einer Spinne, die in ihren Schoß gefallen sei. Das habe sie so in Panik versetzt, dass sie nicht mehr in der Lage gewesen sei, anzuhalten. Belangt wurde sie am Ende trotzdem.