Ehemaliger Tesla Manager bei SILENT-YACHTS

“Ich sehe in der Yachtbranche den gleichen Wandel wie in der Automobilindustrie”, kommentiert Jochen Rudat. “Da Silent-Yachts eindeutig der führende Pionier dieses Wandels ist, möchte ich sie auf ihrem weiteren Weg gerne unterstützen und beraten. Als Impulsgeber für eine nachhaltigere Zukunft im Luxusyachtsport wollen wir die Innovation weiter in die richtige Richtung treiben. Ich sehe viele Parallelen zwischen Tesla und Silent-Yachts, wie zum Beispiel ihr Engagement, einen solarbetriebenen Katamaran von Grund auf zu entwickeln, indem sie mit einer weißen Leinwand und einer kühnen Vision begonnen haben. In diesem Sinne verstehe ich, warum Silent-Yachts von den Medien als der Tesla der Meere” bezeichnet wird.

Derzeit sind zehn Yachten im Bau

SILENT-YACHTS produziert die ersten vollständig solarbetriebenen, hochseetauglichen Serien-Katamaran-Yachten der Welt. Sie werden ausschließlich durch Solarenergie angetrieben und können lt. Hersteller bis zu 100 Meilen pro Tag fahren. Die Gründer Heike und Michael Köhler, die 6.000 Tage an Bord verbracht und mehr als 75.000 Seemeilen rund um die Welt zurückgelegt haben, gründeten SILENT-YACHTS. Nach jahrelangen Tests mit solarbetriebenen Antrieben brachten sie 2009 die SOLARWAVE 46 auf den Markt, den ersten völlig autarken Blauwasser-Katamaran.