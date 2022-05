Wasser ist die einzige Emission, die das Schubboot „Elektra“ selbst noch ausstößt. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) taufte das weltweit erste Schiff mit vollständig nachhaltigem Hybrid-Antrieb am 16. Mai im Berliner Westhafen. Während Giffey und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in ihren Reden in erster Linie sich selbst feierten und darüber rätselten, wo denn jetzt der Bug des Schiffes sei, berichtete Projektleiter Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach von der Technischen Universität Berlin auch von Hürden und Hindernissen. Am Ende überwog jedoch der Stolz.

Großer “Bahnhof” für das neue Brennstoffzellen-Schubboot (Foto: Jan Maas) Brennstoffzellen und Batterien Brennstoffzellen und Batterien liefern die Energie für den Schiffsantrieb, das Schieben von Schubverbänden und das Leben an Bord. An Deck stehen drei Brennstoffzellen bereit, in der Bilge befinden sich zwei Batteriebänke. Dazu kommen mehrere Solarzellen. Sofern der Wasserstoff und das Ladestrom aus „grünen“ Quellen kommen, kann die „Elektra“ als emissionsfrei gelten. Ihr Energiesystem ist so ausgelegt, dass es auf andere Binnen- und auch Küstenschiffe übertragbar ist.

An Deck der „Elektra“ ist Platz für 750 Kilogramm flüssigen Wasserstoff in Multiple Energy Gas Containern (MEGC). Damit und mit den rund 2500 Kilowattstunden Batteriekapazität hat die „Elektra“ eine Reichweite von mindestens 400 Kilometern. “Ich taufe Dich auf den Namen ELEKTRA…” Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey ließ die Schampus-Flasche am Rumpf zerplatzen und übergab das Schiff seiner neuen Bestimmung. (Foto: Jan Maas) Schubboot von der Elbe Gebaut hat die „Elektra“ die Schiffswerft Hermann Barthel GmbH in Derben in Sachsen-Anhalt, an einem Altarm der Elbe. Die Werft existiert seit 1799 und baut heute vor allem Behördenschiffe.