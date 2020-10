Findet die boot Düsseldorf 2021 statt?

Während die Kieler Woche und die Interboot in Friedrichshafen im September unter perfekten Hygienemaßnahmen stattfanden und keine Infektionsfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet wurden, folgte im Oktober der sprunghafte Anstieg der Fallzahlen weltweit – so auch in Deutschland. Eine Folge der zweiten Welle: Die Messe Friedrichshafen sagte die Eurobike (24. bis 26. November) ab, und die Messe Berlin setzte die boot & fun (18. bis 22. November) aus. Was plant die Messe Düsseldorf, die mit dem „Caravan-Salon“ im September, einem der boot ähnlichen Format für Fachbesucher und Endverbraucher, in Corona-Zeiten eine gelungene Generalprobe für die boot Düsseldorf 2021 (23. bis 31. Januar) hingelegt hatte. Hermann Hell, Chefredakteur der Segler-Zeitung und Herausgeber im SVG-Verlag, in dem auch das MotorBoot-Magazin erscheint, sprach mit dem Project Director der boot Düsseldorf, Petros Michelidakis, über den Stand der Planungen und die Perspektiven.

MotorBoot Online: Die Corona-Zahlen weltweit steigen. Die zweite Welle hat auch Europa erreicht. Einige Länder reagieren mit verschiedenen Stufen eines Lockdowns, und auch Deutschland verschärft die Corona-Regeln wieder. Die Folge: Friedrichshafen sagte unlängst die Eurobike im November ab, Berlin die boot & fun. Wie verhält sich die Messe Düsseldorf? Petros Michelidakis Project Director boot Düsseldorf Petros Michelidakis: Die Situation ist sicherlich nicht einfach für Messeveranstalter, aber die für uns zuständigen Behörden haben uns erst letzte Woche die Durchführbarkeit der boot Düsseldorf bestätigt. Dies liegt an der Grundlage der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Veranstaltungen mit einem behördlich abgestimmten Hygienekonzept können weiterhin stattfinden. Ebenso bleiben ja auch Geschäfte, Einkaufszentren usw. geöffnet. Wir halten also weiterhin an der boot im Januar 2021 fest. Wir leben bereits in der „neuen Normalität“, und diese bestimmt nun auch das Messegeschehen. Priorität hat für uns die Sicherheit unserer Aussteller und Besucher. Wichtig ist aber auch eine positive Geschäftsentwicklung, das Netzwerken sowie einen Messebesuch und den wichtigen Vergleich von Produkten, der bei einer Messe wie der boot einmalig ist, zu ermöglichen. Unser Hygienekonzept hat auf dem CARAVAN SALON gezeigt, dass all dies möglich ist. Unsere Bühnen werden ebenso Bestandteil der boot Düsseldorf sein wie unsere Mitmachaktionen. Wir bekommen es sicher hin, auf 3,5 Quadratkilometern Fläche, bis zu 20.000 Besuchern am Tag genug Abstand, Frischluftqualität in den Hallen und regelmäßig desinfizierte Berührungsflächen zu bieten. Dafür stellen wir 600 Servicekräfte ein. Darunter auch unsere freundlichen „ProtAction“ Guides, die über das Hygienekonzept informieren und auf eventuelle Nachlässigkeiten aufmerksam machen.