Fountaine Pajot MY bei Baotic Yachting

Als offizieller Fountaine Pajot Motor Yacht Vertragshändler betreut Baotic Yacht Kunden in Deutschland in den Bundeländern Hessen & Baden-Württemberg, in Kroatien, Slowenien und Bosnien und Herzegowina.

Eine MY44 an, die jetzt als MY6 bekannt ist, ist Teil der Charterflotte in der Marina Baotic, Seget Donji und kann dort ab sofort besichtigt, Probe gefahren und natürlich gechartert werden.