Die neue Serie besteht aus drei Modellen: der Quatix7, der Quatix7 Sapphire Amoled Titan mit hochauflösendem AMOLED-Display sowie der Quatix 7X Sapphire Solar Titan mit Solartechnologie für eine noch längere Akkulaufzeit. Die Steuerung soll dabei sehr intuitiv sein: klassisch über die bekannte 5-Tasten-Bedienung oder über das neue Touchscreen-Display.

Die neue Uhr soll unkompliziert mit einem kompatiblen Garmin Kartenplotter, Autopiloten, Windsystem oder Fusion Entertainment-System gekoppelt werden können. Wichtige Informationen wie Wassertiefe, Motordrehzahl und Wind können so direkt am Handgelenk angezeigt werden. Für einen schnellen Zugriff können die gängigen Funktionen eines Multifunktionsdisplays, wie beispielsweise der Kartenzoom, von überall an Bord bedient werden. Zusätzlich informiert der neue Ankeralarm, sobald das Boot vom Ankerplatz abdriftet und auch Gezeiteninformationen können direkt auf der Uhr angezeigt werden.