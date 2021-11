General Motors investiert in elektrische Bootsantriebe.

Pure Watercraft-Motoren verwenden Lithium-Ionen-Batterien und ersetzen dem Bericht nach 40- bis 50-PS-Außenbordmotoren mit Verbrennungsmotor. Nach Angaben der National Marine Manufacturer’s Association (NMMA) erreichte der Absatz von Außenbordmotoren in den USA im Jahr 2020 ein Rekordniveau und stieg das neunte Jahr in Folge auf geschätzte 3,4 Milliarden US-Dollar.

Dieser wachsende Bootsmarkt ist dem CNBC_ Bericht zufolge auch im Fokus von GM. CEO Mary Barra deutete danach in einem Blogbeitrag im Oktober das Interesse von GM an der elektrischen Schifffahrt an und sprach über die Lithium-Batterie und die Hydrotec-Brennstoffzellenplattform des Unternehmens.

Die neue Partnerschaft mit GM soll der Meldung zufolge dem Start-up helfen, Probleme in der Lieferkette zu bewältigen. Für GM ist die Investition in Pure Watercraft ein weiterer Schritt in einer Reihe von Maßnahmen zur Erweiterung seiner Batterie- und Brennstoffzellensysteme außerhalb des Automobilbereichs. Anfang dieses Jahres kündigte GM Pläne zur Entwicklung und Vermarktung von Elektrolokomotiven mit Wabtec an. Das Unternehmen hat auch Interesse an der Verwendung seiner Batterien und Brennstoffzellen für die Luft- und Raumfahrt und für militärische Anwendungen gezeigt. Weiteren Meldungen zufolge ist es geplant, massiv in den Ausbau der elektrischen Infrastruktur entlang der amerikanischen Wasserwege zu investieren.