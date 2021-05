Großbrand in kroatischer Marina

Den Berichten aus der Marina zufolge sollen die Löschversuche an Bord der ursprünglich betroffenen Yacht vergeblich gewesen sein, bevor sich das Schiff aufgrund abgebrannter Festmacherleinen von seinem Liegeplatz löste und dann brennend in andere Schiffe trieb, die dann ebenfalls Feuer fingen.

Den Meldungen der Einsatzkräfte von SeaHelp zufolge könnten zwischen fünf und fünfzehn Yachten betroffen sein. Sicher sei, so hieß es, dass eine Yacht aus der Marina gezogen wurde und mittlerweile gesunken sei. Zwei weitere Yachten wurden brennend auf den Strand gezogen worden. Weitere Yachten dürften an den Stegen der Marina zumindest zu Schaden gekommen sein.

Glück im Unglück hatten die Eigner anderer Boote, dass zum Zeitpunkt des Feuers kein Wind herschet, der die Flammen zusätzlich anfachte, ansonsten wären vermutlich noch weitere Boote den Flammen zum Opfer gefallen. Auch das in der Marina stationierte Feuerlöschboot konnte durch sein schnelles Eingreifen eine noch weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Unbestätigten Meldungen zufolge war die Brandursache ein Feuer in der Pantry an Bord der als erstes betroffenen Yacht.