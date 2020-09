Große Boat-Show und Hausmesse bei Gründl

Das Gelände des Bootsimporteurs und Zubehör-Händlers Gründl in Bönningstedt bei Hamburg

Erfahrung und ein breites Markenportfolio

Neue und gebrauchte Yachten und Boote zahlreicher Marken von der Luxusyacht über den sportlichen Segler bis hin zum Schlauchboot und natürlich das komplette Bootszubehör stehen bei Gründl in Bönningstedt für die Bootsliebhaber bereit.

Jeanneau Merry Fisher 795 Serie 2

Im Mittelpunkt stehen dabei die Marken Jeanneau und Prestige für die Gründl offizieller Vertragshändler und Importeur ist und auch in diesem Jahr wieder mit der Auszeichnung „Dealer of the Year“ ausgezeichnet wurde.