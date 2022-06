Hamburg Boat Show Inwater in Wedel

Ganz im Zeichen des Wassersports gibt es zahlreiche Aktivitäten, wie Motorboot-Probefahrten, je nach Wetter Stand Up Paddeling, Sicherheitstrainings auf dem Wasser und für alle Bootsneulinge: führerscheinfreies Fahren im geschützten Innenhafen in Schulau, nach vorheriger Anmeldung unter: 0172 991 56 93 oder per E-Mail an christian.orlow@awn.de . Als weiteres Highlight haben sich weitere Firmen der Wassersportszene angekündigt. Rund um den Veranstaltungsort sorgen Gastronomie und Imbisse dafür, dass das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt.

Im neu ausgebauten Schulauer Hafen, wird es auf dem schwimmenden Steg Boots- Vorführungen von diversen Modellen der awn Exklusiv-Marke OceanBay by awn und anderen Motorboot- und Segelbootherstellern geben. Wer spontanes Interesse an Bootszubehör hat, kann dies vor Ort an einem Bestellcounter von Fachberatern ordern und die Waren werden kostenlos nach Hause geliefert, zudem können die Gäste einiges an Wassersportzubehör direkt mitnehmen.

Die Atmospäre vor Ort dürfte einzigartig sein und atmet die Luft der großen weiten Welt, wenn großen Frachtschiffe direkt am Willkomm ´Höft mit ihren Nationalhymnen begrüßt und verabschiedet werden und winken die Kreuzfahrer, auf ihrer Reise vom Hamburger Tor zur Welt in die Nordsee und in die Ozeane fahren.