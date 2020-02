Hamburg Boatshow by AWN ist dann auch der ambitionierte Titel der Veranstaltung und das gibt einen klaren Hinweis darauf, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Während ca. 40 Partner und Lieferanten in einem Zelt und in der Filiale auf dem AWN-Gelände präsentieren, spart der Yachtausrüster, der in diesem Jahr sein 275-jähriges Firmenjubiläum feiert, nicht mit Superlativen in Bezug auf die neue Filiale und verspricht die größte Auswahl an Boots- und Yachtzubehör mit der größten Tauwerkwand Europas und der größten Rettungswestenwand Europas. Neben dem umfangreichen Sortiment an Yacht- und Bootszubehör werden die Boote der Marke OceanBay und verschiedenen Motoren – sowohl elektrisch als auch Verbrenner- ausgestellt, können sich Jung und Alt maritim und wettergeschützt einkleiden und ist natürlich für das leibliche Wohl mit einer Gulaschkanone und Drinks gesorgt. Besonderes Highlight am Samstag den 14. März: Das Late-Night-Shopping mit DJ bis Mitternacht!

Derzeit läuft die Planung bei AWN auf Hochtouren und die Veranstalter sind mit zahlreichen Herstellern und Lieferanten im Gespräch. Klar ist aber: Das Ganze soll echten Messe-Charakter haben. So gibt es nicht nur viel zu sehen und zu kaufen, sondern das Angebot wird mit Vorträgen, Interviews und Beratungen zu den unterschiedlichsten Themen abgerundet.