HISWA te Water wieder in Lelystad

Boote sollte man dort zu sehen, wo sie hingehören: auf dem Wasser! Die Hiswa te Water ist und bleibt mit ihren 300 ausgestellten Booten eine der ersten Adresse dafür. Von Segel- bis zu Motorbooten, von Schaluppen und Beibooten bis zu Superyachten, aber auch ein vielfältiges Angebot an Hausbooten und Mehrrumpfbooten. Am Ende eines jeden Ausstellungstages ist es in Absprache mit den Ausstellern möglich, Probe zu fahren.

VIP-Boulevard

Die größte Yacht ist 70 Fuß lang und liegt am VIP-Boulevard. Niederländische Handwerkskunst ist hier das gemeinsame Thema. “Der niederländische Yachtbau ist etwas, auf das wir stolz sein können, und deshalb hat er auf der Hiswa te Water einen prominenten Platz”, so Hiswa te Water-Direktor Arjen Rahusen. Im Vorfeld der Messe habe sich gezeigt, dass die Aussteller gerne wieder nach Lelystad kommen würden. Der persönliche Kontakt zu den Besuchern, aber auch zu den Kollegen aus der Branche, wurde in den vergangenen zwei Jahren vermisst.

Um allen Booten einen Platz anbieten zu können, wurde der Wasserteil der Messe sogar noch erweitert. Rahusen: “Zum ersten Mal werden wir die Hafenmole in die Messe einbeziehen. Dort liegen normalerweise die Charterboote vor Anker. Wir werden den zusätzlichen Platz für Schaluppen, Motorboote, Mehrrumpfboote und große Yachten nutzen. Die Dreimastbark De Stedemaeght wird wie ein schwimmendes VIP-Restaurant an der Pier festgemacht”. Das Angebot an Hausbooten ist dieses Jahr besonders groß. Das Leben auf dem Wasser, sei es als Freizeitbeschäftigung oder auf Dauer, hat enorm an Beliebtheit gewonnen. Verschiedene Anbieter, aber auch Yachthäfen mit Anlegemöglichkeiten, zeigen die Möglichkeiten des Kaufs oder der Anmietung.