In Water Boatshow am Bodensee

Alles rund ums Boot und den Bootssport und Vieles mehr auf der ULTRAMARIN In Water Boat Show am Bodensee (Foto: ULTRAMARIN)

Für das leibliche Wohl stehen verschiedene Restaurants und Aussteller in den Pavillons bereit. Maritimes Flair und den Abschluss eines erfolgreichen Messetags genießen die Besucher dann im Boatshow Biergarten mit Blick auf den Hafen und auch für die kleinen Besucher ist im ULTRAMARIN Kinderland mit Hüpfburg, Spiel & Spaß bestens gesorgt.

Für Boots-Interessierte lohnt es sich also, am zweiten Maiwochenende einen Ausflug zum Bodensee zu unternehmen, und am 6. Mai in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am 7. Mai von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr die Welt des Wassersports in Kressbronn-Gohren zu erleben. Der Eintritt ist frei.