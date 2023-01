In-Water-Bootsmesse in Wedel an der Elbe geplant

Heiko Zimmermann und sein Team sind auch die Organisatoren des Hamburg-ancora-Yachtfestivals, die in diesem Jahr vom 12. bis zum 14. Mai in der ancora Marina in Neustadt an der Ostsee stattfindet.

Laut der Meldung hat der Vorstand des Hamburger Yachthafens zugestimmt, dass in Deutschlands größter Marina in Wedel an der Elbe eine neue In-Water-Boat Show etabliert werden darf.