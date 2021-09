Interboot-Branchengespräch: Boom in der Wassersportbranche hält an

Eine ähnliche Situation stelle sich in der Schweizer Wassersportbranche dar, erklärt der Geschäftsführer des Schweizerischen Bootbauer-Verbandes, Vinzenz Batt. Es gebe nicht genügend Boote für die, die eines haben möchten. Zur ohnehin schon besonderen Situation führe auch der Fachkräftemangel zu Produktions- und Lieferschwierigkeiten, welcher mit Inseraten auf den eigenen Messeständen zu kompensieren versucht werde: „Nur so können wir die qualifizierten Fachkräfte finden, die wir so dringend brauchen.“

Günter Ambrosi, Sunbeam Watersports AG, erzählt von den Auswirkungen der hohen Nachfrage auf das Unternehmen: „Wir mussten die Werft umstrukturieren, um dem Boom gerecht zu werden. Die ‚Flucht auf das Wasser‘ hat unsere Verkäufe und Produktion schon im letzten Jahr erheblich steigen lassen“. Der Trend, den Urlaub in das eigene Land zu verlegen und Zeit am Wasser zu verbringen, sei ungebrochen. Zufrieden zeigt er sich auch mit dem Start der Interboot: „Die Messe ist für uns phänomenal angelaufen und unsere Weltpremiere ist ein echter Publikumsmagnet.“

Ein Unternehmen, das gemeinsam mit der Interboot bereits seit der ersten Ausgabe im Jahr 1962 durch „dick und dünn“ geht, ist die Brunnert-Grimm AG aus Gottlieben in der Schweiz. Auch Peter Grimm schildert eine Situation, die er bis heute nicht erlebt habe: Für die 60. Ausgabe seien vom Unternehmen im Februar Boote bestellt worden, die bis zum heutigen Tag nicht produziert werden konnten. Auch der Schweizer berichtet von einem positiven Messestart: „Um 10:02 Uhr, also lediglich zwei Minuten nach Messe-Öffnung, ist unser Stand voll und es bestätigt sich, was ich seit Jahrzehnten an der Interboot schätze: Das fachkundige Publikum, das wirklich bereit ist, sich etwas anzuschaffen.“

„Mit einem solchen Zulauf auf unserem Stand haben wir nicht gerechnet. Die ersten Messetage waren überragend, weshalb wir jetzt schon Vor-Corona-Niveau erreicht haben“, berichtet die Geschäftsführerin Ultramarin, Meichle + Mohr Marina, Sonja Meichle.