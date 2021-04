Kohlenmonoxid? Zwei Tote auf Motoryacht

Geruchs- farb- und geschmacklos – die Vergiftung mit dem bei Verbrennungen erzeugten Gas Kohlenmonoxid ist tückisch und oft tödlich, da sie von den Opfern nicht bemerkt wird. Bedrohlich wird die Lage an Bord eines Schiffes, wenn z.B. die Abgasleitung oder die Brennkammer einer Standheizung oder der Auspuff eines Gaskühlschrankes undicht sind und so Verbrennungsgase ins Innere der Yacht gelangen können. Auch eine luftdichte Abschottung des Innenraums der Yacht bei gleichzeitiger Nutzung einer offenen Flamme auf dem Gasherd oder dem Backofen kann zu einer allmählichen Erhöhung der CO-Konzentration an Bord führen, die u.U. tödliche Folgen hat.

Schützen kann im Zweifelsfalle ein empfehlenswerter CO-Warner, der an Bord von Yachten mit entsprechenden Heizungs- oder Kühlanlagen nicht fehlen sollte. Er detektiert das Gas bevor eine gefährliche Konzentration in der Raumluft entsteht. Die Geräte sind ungefähr so groß wie ein handelsüblicher Rauchmelder und im Fachhandel zu Preisen zwischen ca. 25 bis 40 Euro erhältlich. Die Geräte sollten ungefähr in Brusthöhe angebracht werden. Sie warnen die Besatzung eines Bootes mit einem Warnton, wenn die Konzentration von Kohlenmonoxid ansteigt.