Motoryacht brennt in Kroatien aus

Laut der SeaHelp Meldung hatte sich am Morgen des 11. August im Motorraum einer Motoryacht vom Typ Sealine 38 an ihrem Liegeplatz in der Marina Punat ein Brand entwickelt. Schwarze Rauchwolken kündeten von dem Unglück, die Eigner der Yacht befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers aber nicht an Bord, sodass nicht die unmittelbare Gefahr eines Personenschadens bestand.

Marina-Feuerwehr verhindert Übergreifen des Brandes

Glück im Unglück: Die Marina Punat verfügt über eine eigene Feuerwehr, die entsprechend trainiert und auch mit einem Löschboot und einem Löschfahrzeug ausgestattet ist, sowie über ein ausgeklügeltes Hydrantensystem an den Stegen. So konnten die Löscharbeiten an der brennenden Yacht schnell beginnen und die Sealine konnte mithilfe des Feuerwehrbootes von ihrem Liegeplatz inmitten anderer Yachten in einen anderen Teil des Hafens geschleppt werden, wo nicht die Gefahr bestand, dass das Feuer Schaden an anderen Schiffen anrichtet.