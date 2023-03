Neuer COO erweitert die Bavaria-Geschäftsführung

Leifeld wird als COO die Produktentwicklung und Operationsbereich verantworten und bildet als zweiter Geschäftsführer zusammen mit Marc Diening, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung und CEO von Bavaria Yachts, die Geschäftsführung. Herr Norbert Leifeld war in den letzten 15 Jahre als Unternehmensberater für führende OEMs in der Automobilindustrie, der Yachtbranche und der Reisemobilbranche tätig. Hierbei hat er neben den operativen Verantwortlichkeiten besondere Erfolge im Projektmanagement, der Produktentwicklung und der Organisationsentwicklung erzielt. „Mit der Besetzung wollen wir die erfolgreiche Entwicklung der Bavaria weiter fortsetzen und mit zusätzlicher Management-Kapazität unterstützen“ betont Karl-J. Kraus, Beiratsvorsitzender von Bavaria Yachts.

Norbert Leifeld ist ein intimer Kenner der Yachtbranche und kann als Projektleiter im Bereich Produktentwicklung auf zahlreiche erfolgreiche Entwicklungen besonders im Bereich des Motoryachtbaus bei Bavaria zurückblicken. So war er neben zahlreichen anderen Modellen in der Vergangenheit auch an der Entwicklung der sehr erfolgreichen neuen Bavaria SR-Baureihe in leitender Funktion involviert und kennt die Werft, deren Zielgruppe und Kunden aus der langjährigen Zusammenarbeit.

Neben zahlreichen früheren Modellen, war Norbert Leifeld an der Entwicklung der erfolgreichen Bavaria SR-Baureihe (hier Bavarie SR36) in leitender Funktion als Produktentwickler beteiligt. (Foto: C. Schneider)

Bavaria Yachts ist als innovativer Hersteller von hochqualitativen Segelyachten und Motoryachten – Made in Germany – seit 45 Jahren bekannt. Über 600 Yachten im Bereich von 29 bis 57 Fuß verlassen im Jahr die 200.000 m² große Werft in der Nähe von Würzburg. Mehr als 41.000 Bavarias aus Giebelstadt sind weltweit auf allen möglichen Gewässern weltweit unterwegs.