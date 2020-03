NordOstsee Yachten eröffnet Verkaufsbüro in der ancora Marina

Eröffnen ein neues Verkaufsbüro für Bavaria Motoryachten in der ancora-Marina: (v.li.) Christian Jung und Thomas Uhlig von NordOstsee Yachten

Bis 2015 war das Unternehmen hier angesiedelt, bevor der Standort nach Travemünde mit eigener Halle und eigener Werkstatt verlegt wurde. Nun finden Bootsliebhaber die Bavaria Motoryachten neben dem Standort im idyllischen Travemünder Fischereihafen auch in der großen 5-Sterne ancora Marina an der Neustädter Bucht. Ein echter Standortvorteil: „In Travemünde haben wir exzellente technische und logistische Möglichkeiten, in Neustadt sind wir mit der Marke Bavaria sehr präsent, mitten drin in der Yachtszene und gut erreichbar”, so Christian Jung von NordOstsee-Yachten

Ideal ist dabei auch die Büro-Partnerschaft mit der Firma QverBoat-Yachtservice von Inhaber Rainer Westpahl, der auf die Pflege und den technischen Service von Motoryachten spezialisiert ist. Das Büro wurde offiziell am 1. März eröffnet, und auch Vorführboote werden zur kommenden Saison quasi „vor der Tür“ verfügbar sein.