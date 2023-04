Pantaenius unterstützt WannSea-Projekt

Bootsversicherer Pantaenius unterstützt die Teilnahme des Teams WannSea an der Monaco Energy Boat Challenge (MEBC) vom 3. bis 8. Juli in Monaco.

Beim Wettbewerb geht es um Effizienz und Nachhaltigkeit: Der Bootsantrieb von WannSea verbindet neuartige Batterietechnik mit einem verbesserten Serienelektromotor und einem eigens entwickelten Propeller. Für den Strom sorgen Solarzellen.

Der Boots-Aufbau entsteht unter anderem aus Bambus, Holz und Flachsfaserlaminat. Der fertige Aufbau wird per Wasserstoff-Lkw nach Monaco transportiert. “Pantaenius unterstützt den nachhaltigen Ansatz von WannSea sehr gerne und wünscht viel Erfolg bei der MEBC”, so der Bootsversicherer in einer Meldung auf seiner Website.