Party-Night im Flagshipstore

Nachdem der neue Flagshipstore an den drei vorhergehenden Wochenenden einem Live-Test unterzogen wurde, stand am 26. November die offizielle Eröffnung an. „Die Idee, einen ebenso edlen wie repräsentativen Verkaufsraum zu schaffen, der die Kunden und Interessenten in genau dem Ambiente abholt, das sie von den hochwertigen Produkten unserer Marken erwarten, gärte schon lange in uns“, so Enjoy-Marketing Leiter Lars Reisberg. „Lufthansa Senator Lounge meets Apple-Store“, so das Motto und die Aufgabe an die Innenarchitektin und Store-Designerin, die in Zusammenarbeit mit einem Möbeltischler maritimes Ambiente und Lounge-Design gekonnt verknüpften.

Über 100 Partner, Kunden und weitere Gäste kamen aus dem In- und Ausland zum großen Grand Opening des Enjoy-Yachting Flagshipstores nach Seelze bei Hannover und feierten. (Foto: :RpunktDESIGN M Rinderknecht; Enjoy Yachting)

Für das Grand Opening fanden sich dann auch mehr als 100 Gäste ein, die aus der ganzen Bundesrepublik und auch aus dem Ausland angereist waren. Auch Werft-Mitinhaberin und Chefin Elena Cranchi war zusammen mit ihrem Ehemann Natale Lucini, der als Produktionsleiter jede Cranchi-Yacht bis ins Detail kennt, persönlich angereist, um sich mit den Bootseignern und Kunden auszutauschen und deren Feedbacks aus erster Hand zu hören. Elena Cranchi war begeistert: „So etwas habe ich bisher bei keinem Händler gesehen. Für uns als Werft ist dies nicht selbstverständlich.“ „Dass Kunden, Freunde, Lieferanten und Partner von soweit her gekommen sind, fassen wir als Wertschätzung unserer Arbeit und großes Lob auf, das sich unser gesamtes Team sehr zu Herzen nimmt“, so Enjoy-Yachting-Inhaber Meik Lessig bei der Eröffnungsrede gerührt.