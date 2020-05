Saison in Holland kann auch für Deutsche starten

Gerade für Eigner, deren Boote in Holland liegen, war die Verordnung ein Dorn im Auge. Bisher galt, wer länger als 48 Stunden im EU-Ausland weilte, musste sich bei seiner Rückreise unmittelbar in seine Unterkunft begeben, das zuständige Gesundheitsamt informieren und sich 14 Tage lang isolieren. In Nordrhein-Westfalen galt immerhin zuletzt eine Frist von 72 Stunden für Auslandsaufenthalte. Seit Mitternacht gilt diese nicht mehr. Die restlichen Bundesländer sollen nach Empfehlung des Innenministers Horst Seehofer (CSU) ebenfalls nachziehen. Er schlug vor, die Regelung nur noch bei Einreisen aus Drittstaaten anzuwenden.

Es gilt allerdings noch immer die allgemeine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Auch an der Grenze zu Holland bitten Hinweisschilder weiterhin darum, von nicht notwendigen Reisen abzusehen.

Himmelfahrt vor der Tür

Doch das Ende der Quarantäne-Verordnung kommt genau richtig. Das Himmelfahrtswochenende möchten viele für die ersten kleinen Touren im Nachbarland nutzen. Gerade in den Niederlanden ein wichtiger Termin. So wundert es auch nicht, dass viele Häfen in den Niederlanden jetzt wieder für Gäste öffnen. So haben beispielsweise die Häfen auf den Wattenmeerinseln seit heute wieder offen. Eigentlich sollten sie auch bis zum 1. Juni 2020 geschlossen bleiben.